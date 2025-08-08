Üniversite Öğrencisinin Ölümü: Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde ölü bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Efe Fidan tutuklandı. Diğer şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde, orman yolunda alanda ölü bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan Efe Fidan, Ali P., Doğa Ç., Elif Sıla A. ve Umut B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Efe Fidan 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Umut B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, Ali P., Doğa Ç. ve Elif Sıla A. da savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Haber - kamera: Mert CONA/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çanakkale'de orman yangını! Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı, köyler boşaltılıyor

Kenti saran orman yangını! Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu

Özel uçakla geliyor! Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.