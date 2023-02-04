Üniversite öğrencisine cinsel saldırıda bulunan minibüs sürücüsü için 12 yıl hapis istemi

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, 2,5 ay önce üniversite öğrencisi M.K.'ye cinsel saldırıda bulunan minibüs şoförü Serdar Serkan Y. hakkında iddianame hazırlandı. Cumhuriyet savcısı, sanığın 12 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Olay 28 Kasım 2022'de Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı mevkisinde meydana geldi. İstanbul'da üniversite öğrenimi gören M.K., Sakarya'da bulunan ailesini ziyarete geldi. Genç kız bindiği minibüste bir süre sonra tek yolcu olarak kaldı. İddiaya göre, sürücü Serdar Serkan Y., aracı durdurup kapıları kapattıktan sonra M.K.'nın yanına gelip, cinsel saldırıya kalkıştı. Genç kız, şoföre direndi. Serdar Serkan Y.'nin dövdüğü M.K., arbede sırasında kaçarak durumu ailesine anlattı. Genç kızın şikayeti üzerine polis, sürücü Serdar Serkan Y.'yi, saklandığı Orta Garajlar mevkisinde yakaladı. Serdar Serkan Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

İddianamede sanık Serdar Serkan Y.'nin mağdur M.K.'ya cinsel saldırıda bulunduğu konusunda şüphe olmadığını belirten cumhuriyet savcısı, sanığın 'Cebir ve tehdit kullanarak cinsel saldırı amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 9 yıl ya da 10 yıl 6 ay hapis, 'Tehdit' suçundan ise 9 aydan 2 yıla kadar hapis olmak üzere toplamda 12 yıl 6 aya kadar cezalandırılması talep edildi.