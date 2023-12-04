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Üniversite Öğrencisi Otomobil Kazasında Hayatını Kaybetti

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Aksaray'da kaldıkları yurda gitmek için yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal'ın, o sırada babasıyla cep telefonuyla görüştüğü ortaya çıktı. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

AKSARAY'da kaldıkları yurda gitmek için yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal'ın (20), o sırada babası Halil Uysal ile cep telefonuyla görüştüğü ortaya çıktı. Sürücü Gencay Kavlak (23) ise ilk ifadesinde, "Yolda 2 kişi gördüm. Gazdan ayağımı çektim. Biri geriye çıktı. Çarptığım kişinin de geriye çıkacağını sandım, çıkmadı" dedi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde, KYK yurdunun yakınında meydana geldi. Aksaray Üniversitesi öğrencisi Tarih bölümü öğrencisi Mine Nur Uysal ve arkadaşı İrem Koyuncu, marketten alışveriş yaptıktan sonra kaldıkları yurda gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Gencay Kavlak yönetimindeki (23) 06 KFT 11 plakalı otomobil, Mine Nur Uysal'a çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Mine Nur, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mine Nur'un cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından sürücü Kavlak ise gözaltına alındı.

'BEN GERİ ÇEKİLDİM'

Otomobili fark edip, son anda kurtulduğunu belirten İrem Koyuncu, "Mine Nur ile birlikte karşıya geçecektik. Araba bir anda hızla geldi. Normalde bana çarpıyordu, ben geri çekildim. Arkadaşım da telefonla konuşuyordu. Ona hızla çarptı. Daha sonra bir hayli sürüklendi" dedi.

İrem Koyuncu, gözyaşları içinde polise yolun karşısına geçmek istedikleri yer ile çarpmanın şiddetiyle etrafa savrulan arkadaşı Mine Nur'un, cep telefonu ve başörtüsünün düştüğü yeri gösterdi.

ÖĞRENCİLER ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ

Otopsinin ardından cenazesi memleketi Burdur'a gönderilen Mine Nur'un, kaza anında babası Halil Uysal ile cep telefonuyla konuştuğu ortaya çıktı. KYK yurdunda kalan öğrenciler, yurt önünde toplanıp, kazanın meydana geldiği caddede önlem alınmasını istedi. Taziye yayınlayan üniversite yönetimi, bugün ve yarın yapılacak sınavların ertelendiğini duyurdu.

90 METRE SÜRÜKLENDİ

Polisin yaptığı incelemede otomobilin, Mine Nur'u 90 metre sürüklediği belirlendi. Gencay Kavlak'ın ilk ifadesinde, "Yolda  2 kişi gördüm. Gazdan ayağımı çektim. Biri geriye çıktı. Çarptığım kişinin de geriye çıkacağını sandım, çıkmadı" dediği belirtildi.

İNCELEME SIRASINDA 2 SÜRÜCÜYE CEZA

Kaza yerinde bugün yeniden inceleme yapan polis, ters yönde giden Şehmuz Özalp (28) yönetimindeki 52 AAE 409 plakalı kamyonet ile Ömür Gönen'in (59) kullandığı 68 HD 254 plakalı kamyonu durdurup, sürücülere uyarıda bulunarak, 5 bin 215'er lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Halil Uysal Aksaray Ceza Trafik Kazaları Güncel Haberler

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