Üniversite öğrencisi Oğuz, 10 ayda 60 kilo verdi

KAYSERİ'de üniversite öğrencisi Oğuz Erol (23), 10 ayda 135 kilogramdan 75 kilograma düştü. 60 kilo veren Erol, "Kilolarım hayatımı zorlaştırmaya başlamıştı. Bir gün 'yapabilirim' dedim. Hayat ve yaşam standartlarım arttı, artık uyuma zorluğu yaşamıyorum" dedi.

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Oğuz Erol, 10 ay önce zayıflamaya karar verdi. 135 kiloyla diyete başlayan 1 metre 76 santim boyundaki Erol, spor yaparak 75 kilograma kadar düştü. 60 kilo veren Erol, "Kilolarım hayatımı zorlaştırmaya başlamıştı. Bir gün 'yapabilirim' dedim. 10 ay gibi bir sürede 135 kilogramdan 75 kilograma kadar indim. Hedefim vardı, ona da ulaştım. Kilo vermek için kendime güvenim vardı. Bazen hayal kırıklığına uğradığım oluyordu. Burada en büyük destekçim ailem ve arkadaşlarım oldu" diye konuştu.