Üniversite Öğrencisi Melisa Şengül'ün Ölümü: İki Şüpheli Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Aydın'da üniversite öğrencisi Melisa Şengül'ün evde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan K.E. ve A.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şengül'ün cenazesi memleketine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisinin arkadaşlarının evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi Melisa Şengül'ün (20) Orta Mahalle 215 Sokak'ta ölü bulunmasına ilişkin emniyetteki ifadeleri tamamlanan ADÜ öğrencileri K.E. ve A.Ş. adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, memleketi Balıkesir'e gönderilen Şengül'ün cenazesinin yarın öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Olay

Orta Mahalle 215 Sokak'taki evde Melisa Şengül'ün hareketsiz şekilde durduğunu gören arkadaşları 112'ye ihbarda bulunmuş, olay yerine gelen ekipler Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Genç kızın cesedi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesine götürülmüştü.

İlk bilgilere göre vücudunda herhangi bir darp ya da kesik izi bulunmayan Şengül'ün kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belli olacağı belirtilmişti.

Polis, Şengül'ün evlerinde misafir olduğu üniversite öğrencileri K.E. ve A.Ş'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
