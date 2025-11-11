Üniversite Öğrencisi Melisa Şengül, Arkadaşlarının Evinde Ölü Bulundu
Aydın'ın Efeler ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Melisa Şengül, arkadaşlarının evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde vücudunda herhangi bir darp ya da kesik izine rastlanmadı. Şengül'ün kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.
Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle 215 Sokak'taki evde Melisa Şengül'ün (20) hareketsiz şekilde durduğunu gören arkadaşları 112'ye ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı.
Genç kızın cesedi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesine götürüldü.
İlk bilgilere göre vücudunda herhangi bir darp ya da kesik izi bulunmayan Şengül'ün kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belli olacağı belirtildi.
Polis, Şengül'ün evlerinde misafir olduğu üniversite öğrencileri K.E. ve A.Ş'yi gözaltına aldı.
Şengül'ün ADÜ Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğrenci olduğu öğrenildi.