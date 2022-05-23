Boşanma aşamasındaki annesine zarar geleceğini düşünen genç, babasını bıçakladı - Haberler

Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk annesi Ö.Y. (50), 30 yıllık eşi O.Y. (53) hakkında 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle boşanma davası açtı. Perşembe günü boşanma davasının ilk duruşmasının görüleceği karı-koca aynı evde yaşamaya devam etti.

ANNESİNE ZARAR GELECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ

O.Y. evlerinde eşi Ö.Y. ile tartıştı. Babasının annesine zarar vereceğini düşünen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki M.Y. ise, babası O.Y.'ye bıçakla saldırdı. Sol kolundan ve sol koltuk altından bıçaklanarak yaralanan O.Y., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel