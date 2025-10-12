Haberler

Üniversite Öğrencisi Gamze Kaza Kurbanı Oldu

Üniversite Öğrencisi Gamze Kaza Kurbanı Oldu
Güncelleme:
Ankara'da gerçekleşen trafik kazasında üniversite öğrencisi Gamze Arıcı hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsü Ekin K.'nın durumu ağır. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAZADA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GAMZE HAYATINI KAYBETTİ

Ankara'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin, üniversite öğrencisi Gamze Arıcı, olduğu belirlendi. Kazada ikiye bölünen 06 EB 507 plakalı otomobilin sürücüsü Ekin K.'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
