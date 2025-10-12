Üniversite Öğrencisi Gamze Kaza Kurbanı Oldu

KAZADA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GAMZE HAYATINI KAYBETTİ

Ankara'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin, üniversite öğrencisi Gamze Arıcı, olduğu belirlendi. Kazada ikiye bölünen 06 EB 507 plakalı otomobilin sürücüsü Ekin K.'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.