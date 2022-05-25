ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ - Haberler

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde denize giren üniversite öğrencisi Özhan Ulusoy, boğulma tehlikesi geçirdi. Denizden çıkarılan genç, tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde, Kozlu ilçesi Değirmenağzı Plajı'nda meydana geldi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Optisyenlik Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Özhan Ulusoy'u suyun üstünde hareketsiz gören bir arkadaşı ve sahildekiler denize girdi. Özhan Ulusoy denizden çıkarılırken, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Kalp masajı yapılan Özhan Ulusoy daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özhan Ulusoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel