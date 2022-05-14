Bitlis'te üniversite öğrencisinin bulduğu para sahibine teslim edildi - Haberler

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencisi Enes Nacar'ın Tatvan ilçesinde bir banka şubesi önünde bulduğu 8 bin 800 lira sahibine verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.45 sıralarında Tatvan Emniyet Müdürlüğüne giden Celalettin Afşin, Vakıfbank şubesi önünde parasını kaybettiğini belirtti.

Bunun üzerine, olay yerine giderek araştırma yapan polis ekiplerine, BEÜ Harita Mühendisliği Bölümü öğrencisi Enes Nacar, 8 bin 800 lira bulduğunu anlattı. Nacar, sahibine verilmek üzere parayı polislere teslim etti.

Afşin, üniversite öğrencisi Nacar'a teşekkür etti.