Üniversite Öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın Ölüm Sebebi Belirlendi

Güncelleme:
Küçükçekmece'de cesedi valiz içerisinde bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporuna göre ölüm sebebi künt kafa travması ile beyin kanaması olarak belirlendi. Soruşturmada eski polis memuru ve ona yardım eden 6 kişi tutuklandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valiz içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın (22) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada otopsi raporu tamamlandı. Raporda Ayşe Tokyaz'ın ölüm sebebi, 'künt kafa travmasına bağlı burun kemik kırığı ile birlikte gelişen beyin kanaması' olarak belirlendi.

Küçükçekmece'de 11 Temmuz'da öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski polis memuru Cemil Koç, 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi ise 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanmıştı.

'KAFA İÇİ VE BEYİN DOKUSUNDA KANAMA TESPİT EDİLDİ'

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan otopsi raporunda, Tokyaz'ın kafasında ve vücudunda çok sayıda ekimoz, burun kemiklerinde kırık, kafa içi ve beyin dokusunda kanama tespit edildiği belirtildi. Ayrıca beyin dokusunda ileri derecede çürüme bulguları ve kanama tespit edildi.

'KAFA TRAVMASINA BAĞLI BEYİN KANAMASI'

Raporda "Vücut sıvılarında uyarıcı madde (kokain) ve metabolitleri tespit edilen Ayşe Tokyaz'ın ölümünün künt kafa travmasına bağlı burun kemik kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
