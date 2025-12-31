Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin dava ertelendi

Eyüpsultan'da cesedi valiz içinde yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin Cemil Koç'un da arasında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin büyük salonunda yapılan duruşmaya, Cemil Koç'un da arasında bulunduğu 8 tutuklu sanık ile 1 tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı.

Maktulün ikiz kardeşi müşteki Esra Tokyaz ve annesi Halime Tokyaz da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada çok sayıda kişi izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada söz verilen müşteki Esra Tokyaz, ikiz kardeşiyle sanık Koç'un internet sitesi üzerinden tanıştıklarını belirterek, sanığın kendisini çok iyi bir insan gibi tanıttığını anlattı.

İkizinin Eskişehir'e Koç'un yanına gittiğini ifade eden Tokyaz, "Kendisini yazılımcı Cem diye tanıttı. Cemil değil, Cem Garipoğlu'dur kendisi." dedi.

Maktulün sanıktan ayrılıp sonrasında barıştığını anlatan Tokyaz, şunları kaydetti:

"Bir akşam Ayşe arayıp yurttan yüzükleri istedi. Arkadaşlarımla dışarıdaydım. Cemal Arslan beni aldı. Yüzükleri aldık. Yurttan çıkınca Cemil'i aradım, ulaşamadım. Cemal'den beni Cemil'in evine götürmesini istedim. Eve gittik. 'Ayşe nerede?' dedim. Cemil, 'Abicim tam olarak hatırlamıyorum ama yurda gitmiştir. Ben onu cafcaflı bir yer var, oralara bıraktım ama düşünüyorum nereye gitmiş olabilir?' dedi. Ben orada anladım bir şey olduğunu. Ayşe'nin ayakkabılarını orada gördüm. Cemil, 'Bana kimse bir şey yapamaz. İstersen git karakola şikayetçi ol.' dedi. Kardeşime artık ulaşamıyordum. Polise gittim, kardeşimin kayıp olduğunu söyledim. Cemil'in evini temizleyen kadın Zümrüt, karakolda bana, 'Cemil, kardeşini öldürmüş.' dedi. Polisler kadına kızdı. Bana da yalan söylediğini, çalışmaların devam ettiğini söylediler.

Adli Tıp Kurumuna gittim. Hala bilmiyorum içerideki Ayşe mi, değil mi? Ekrandan ses geldi. 'Ayşe Tokyaz'ın otopsisi devam ediyor.' diye. Öldüğünü orada öğrendim. 'Ben bir kere göreyim, Ayşe'yi tanırım.' dedim. İçeri geçtik. Ayşe'yi görmedim, inanmıyorum öldüğüne, ölüm belgesini masaya koydular. 'İmzalamam.' dedim. Daha sonra Ayşe'yi getirdiler. 'Açın.' dedim. 'Açmasak daha iyi.' dediler. 'Açın, Ayşe'yi göreyim.' dedim. Torbayı açtılar, herkes diyor ya Ayşe'nin bedeni çürümüş, Ayşe melek gibiydi. Ayşe'yi kapattılar, sonra dışarı çıktım. Koridorda yürüdüm. Ayşe'nin saçını istedim, vermediler. Ben o gün Esra'yı orada bıraktım. Bugün burada olan Ayşe."

Maktulün cenazesini Hatay'a götürdüklerini ifade eden Tokyaz, ikizi Ayşe Tokyaz'ın adına kütüphane ve hatıra ormanı yapıldığını, sanık Cemil Koç'un evinin sokağının isminin de Ayşe Tokyaz olarak değiştirildiğini dile getirdi.

Duruşmada tutuklu sanık Cemal Arslan'ın eşi Esra Tokyaz'a, "Sen suçsuz biri hakkında şikayetçi oldun." diye bağırdı. Bunun üzerine polisler bağıran kadını uyardı.

Sanığın diğer yakınları da kolluk kuvvetlerine zorluk çıkardığı için salondan ve adliye binasından çıkarıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar verdi.

Tutuksuz sanık Mustafa Enes Aktaşçı hakkındaki "imza atmak" şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldırıp yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmeden heyet, duruşmayı 24 Mart 2026'ya erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Temmuz'da müşteki Esra Tokyaz'ın, ikiz kardeşi Ayşe Tokyaz'ın hayatından endişe ederek polise başvurduğu anlatılıyor.

Esra Tokyaz'ın, hakkında şikayette bulunduğu Cemil Koç'un bir süredir Ayşe Tokyaz'la birlikte olduğu belirtilen iddianamede, polislikten ihraç edilen Cemil Koç'un 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralama, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet, uyuşturucu kullanma, 2 kez tehdit olmak üzere 8 adli suç kaydının bulunduğu aktarılıyor.

İddianamede, Cemil Koç'un kız arkadaşı Ayşe Tokyaz'ın yaşam hakkına karşı eylemde bulunmaya karar verdiği, plan çerçevesinde sanık Cemal Arslan'ın maktulü olayın gerçekleştiği Atakent Mahallesi'ndeki eve getirdiği, sanık Cemil Koç'un direnmesini önlemek amacıyla maktule zorla uyuşturucu madde verdiği ve canavarca hisle hareket ederek, acı çekmesinden zevk alarak, darbederek kadını öldürdüğü kaydediliyor.

Sanık Cemil Koç'un maktule, öldürmesinden önce de sistematik şekilde şiddet uyguladığı ve Tokyaz'ın özel fotoğraflarını çekerek bunları bilgisayarında tutup şantaj yaptığı anlatılan iddianamede, sanık Cemil Koç'un "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "şantaj" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sanık Oğuz Kal'ın "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Cemal Arslan, Necmettin Ecer, İlker Umut Uğurlu, Mustafa Enes Aktaşçı, Barış Can Aydın, Erhan Girgin ve Yusuf Ziya Sancak'ın da "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme" suçundan 15'şer yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.