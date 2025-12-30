Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi

Eyüpsultan'da cesedi valiz içinde yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin büyük salonunda yapılan duruşmaya, Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanık ile 1 tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı.

Maktulün ikiz kardeşi müşteki Esra Tokyaz ve annesi Halime Tokyaz da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada çok sayıda kişi izleyici olarak yer aldı.

Duruşma salonunda taraflar hazır edildiği sırada müşteki Esra Tokyaz sanık Cemil Koç'a dönerek, "Cemil, bugün karşında Esra var, benden çekeceğin var bugün, bittin sen. Sana Cemil mi demeliyim yoksa Cem mi?" diye seslendi.

Bunun üzerine sanık Cemil Koç ise "Ben hepinize yeterim" dedi.

Tarafları salonda bulunan jandarma personeli sakinleştirdi.

Savunmasını yapmak için sanık kürsüsüne çıkan Cemil Koç, olaydan sonra benzinlikte çöpe attığı tişörtün eski ve lekeli olduğunu, tişörtte kan lekesi bulunmadığını söyledi.

Tişörtünde bir leke varsa da darp sırasında olabileceğini belirten Koç, terlediği için tişörtünü çöpe attığını dile getirdi.

Olaydan sonra Esra Tokyaz'ın ifadesini, adliye personeli olan bir arkadaşından aldığını aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Esra'nın paylaştığı kayıt kesilmiş ve oynanmıştır. Videonun incelenmesini talep ediyorum. Ayşe Tokyaz ile Esra Tokyaz'ın görüşmesinden yaklaşık 15 dakika sonra ölüm olayı gerçekleşti. Cemal ve Esra geldiğinde, Ayşe vefat etmişti. O an çok panikledim. Daha sonra aklıma Uğur abiyi aramak geldi. Uğur abiye 'Başımda bir sıkıntı var, gel' dedim. Acil olduğunu söyledim. Uğur abiye beni dışarıda beklemesini söyledim. Uğur abi, geldim diye arayınca o an panikleyip Ayşe'yi valize koydum. Sonrasında Uğur abiyi almak için çıktım. Eve geçip konuşuruz sandım ancak eve gelmedi. Daha sonra şüphelenmiş olabilir. Arabanın anahtarını Necmettin'e verdim. Kendisini taksici olarak biliyorum. Meyhanede buluştuk. Bavulu birilerine gömdürsün, diye ona verdim. Necmettin, 'Ben yapamam ama yapan birilerini bulabilirim.' dedi. 11 Temmuz'da Cemal aradı. 'Ayşe sendeyse söylesene.' dedi. Bende üstüne vazife olmayan işlere karışma dedim. Çünkü bir suç işlemiştim."

"Cemil bir valizle dışarı çıktı. Valizi araca yükledik"

Sanık Cemil Koç'un savunmasında "Uğur abi" diye bahsettiği tutuklu sanık Oğuz Kal da savunmasında, sanık Koç ile geçmişten tanışıklıkları olduğunu belirterek, olay günü kendisini kayıtlı olmayan bir numaradan arayan Koç'un "Abi yurt dışına gideceğim, acil gelir misin?" dediğini, kendisinin de ısrar ettiği için Koç'un attığı konuma gittiğini söyledi.

Koç'un kendisine böyle bir olaydan söz etmediğini dile getiren Kal, "Arada bir yere park etmemi istedi. Cemil, 'Yurt dışına çıkacağını ve havalimanına gideceğini söyledi.' Ben de kırmadım. Apartmanın asansörü önünde bekledim. Cemil bir valizle dışarı çıktı. Valizi araca yükledik. Birlikte petrole gittik. Savunmamda da belirttiğim gibi, taksiyle ayrılmaya çalıştığımda beni takip etmeye çalıştılar. Ancak bu olaydan sonra bir daha asla konuşmadık. Ben Ayşe'yi tanımam. Ailesine de başsağlığı dilerim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Necmettin Ecer ise suçlamaların çok ağır olduğunu ve bunları kabul etmediğini belirterek, meyhanede denk geldiği Koç'un kendisine aracının bagajında bir çanta olduğunu söylediğini anlattı.

Valizi gömmek için 100'er bin liraya anlaşmışlar

Koç'un, yardımcı olup olmayacağımı sorduğunu, kendisinin de reddettiğini anlatan Ecer, şunları dile getirdi:

"Birkaç kere ısrar etti. Yakınlıktan dolayı yardımcı olmak istedim. Para verince kabul ettim. Birini bulabileceğimi söyledim. Bunlar benim ifadelerimde geçiyor. Ben Barış Can'a para teklifinde bulunmadım. Meyhanede Barış Can'la görüntülü konuştum. Bagajda bir şey var. Gömülmesi gerekiyor. Bunun için bize para verilecek dedim. Kişi başı 100 bin lira para alacaktık. Barış Can ve Erhan yanyandaydı. Yusuf Ziya'yı almaya gidiyoruz dediler. Geldiklerinde aracı Erhan kullanıyordu. Barış Can ön koltukta oturuyordu. Ben Yusuf Ziya'yı kesinlikle görmedim. Çantayı aracın bagajından Barış Can tek başına aldı. Kendi aracının bagajına koydu. Ben ilk gözaltına alınan kişiyim. Polislere çanta bulunsun diye yardımcı oldum. Polislerin yanında Barış Can'ı aradım. Bana 'Kan ve koku var dedi. Ben de geri gelin başımıza bir iş alacağız dedim. Ben emniyetteki ikinci günümde bavulun içinde ne olduğunu öğrendim."

Sanık Necmettin Ecer savunmasını yaparken, maktulün annesi sanığın savunmasındaki sözlerden dolayı rahatsız oldu.

Müşteki Esra Tokyaz ise su şişesine vurarak bağırdı.

Duruşmada söz verilen anne Halime Tokyaz, aileye kendisini sevdiren Cemil Koç'un kızına iftira attığını belirterek, sorumsuz bir anne olmadığını söyledi.

Halime Tokyaz'ın beyanı sırasında Esra Tokyaz, sanık Cemil Koç'a şişe fırlattı.

Mahkeme heyeti, müştekilerin beyanlarının alınmasına devam edilmesi için duruşmayı yarına erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Temmuz'da müşteki Esra Tokyaz'ın, ikiz kardeşi Ayşe Tokyaz'ın hayatından endişe ederek polise başvurduğu anlatılıyor.

Esra Tokyaz'ın, hakkında şikayette bulunduğu Cemil Koç'un bir süredir Ayşe Tokyaz'la birlikte olduğu belirtilen iddianamede, polislikten ihraç edilen Cemil Koç'un 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralama, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet, uyuşturucu kullanma, 2 kez tehdit olmak üzere 8 adli suç kaydının bulunduğu aktarılıyor.

İddianamede, Cemil Koç'un kız arkadaşı Ayşe Tokyaz'ın yaşam hakkına karşı eylemde bulunmaya karar verdiği, plan çerçevesinde sanık Cemal Arslan'ın maktulü olayın gerçekleştiği Atakent Mahallesi'ndeki eve getirdiği, sanık Cemil Koç'un direnmesini önlemek amacıyla maktule zorla uyuşturucu madde verdiği ve canavarca hisle hareket ederek, acı çekmesinden zevk alarak, darbederek kadını öldürdüğü kaydediliyor.

Sanık Cemil Koç'un maktule, öldürmesinden önce de sistematik şekilde şiddet uyguladığı ve Tokyaz'ın özel fotoğraflarını çekerek bunları bilgisayarında tutup şantaj yaptığı anlatılan iddianamede, sanık Cemil Koç'un "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "şantaj" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sanık Oğuz Kal'ın "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Cemal Arslan, Necmettin Ecer, İlker Umut Uğurlu, Mustafa Enes Aktaşçı, Barış Can Aydın, Erhan Girgin ve Yusuf Ziya Sancak'ın da "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme" suçundan 15'şer yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.