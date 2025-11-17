Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin 9 sanığa dava açıldı

Eyüpsultan'da cesedi valiz içinde yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9 sanığa dava açıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Temmuz'da müşteki Esra Tokyaz'ın Halkalı Polis Merkezi Amirligˆi'ne bas¸vurarak, ikiz kardeşi olan maktul Ays¸e Tokyaz ile yaptığı görüntülü görüşmede, kardeşinin sanık Cemil Koç tarafından darbedildiğini gördüğünü söylediği belirtildi.

Esra Tokyaz'ın, Küçükçekmece'deki bir siteye kardeşini görmeye gittiğini, sanık Koç'un kendisine kapıyı açtığını ve kardeşinin ikametinde olmadığını söylediğini, üç günden beri kardeşine ulaşamadığından Koç'tan şikayetçi olduğunu beyan ettiği iddianamede belirtildi.

İddianamede, ihraç durumda polis memuru olan sanık Cemil Koç'un bir süredir maktul Ayşe Tokyaz ile birlikte olduğu, 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralama, ateşli silahlar kanuna muhalefet, uyuşturucu kullanma, 2 kez tehdit olmak üzere 8 adli suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Koç'un Küçükçekmece'deki bir sitede yaşadığı belirtilen iddianamede, 10 Temmuz 2025'te 23.30 sıralarında sanık Cemil Koç'un müşteki Tokyaz'ı arayarak, maktul Ays¸e Tokyaz'a hediye olarak aldığı 7-8 adet yüzüğü istediği anlatıldı.

İddianamede, sanık Koç'un yüzükleri alması için sanık Cemal Arslan'ı müştekiye gönderdiği, müşteki Tokyaz ile Arslan'ın, Koç'un evine gittiği kaydedilen iddianamede, müşteki Tokyaz'ın sanık Koç'a yüzükleri verdiği ve maktulün evde olmadığını söylediği, ancak maktulün ayakkabılarının kapıda olduğu bildirildi.

Müşteki Tokyaz'ın kardeşinin hayatından endişe ederek, polise başvurduğu iddianamede yer aldı.

"Benzinlik kayıtları silinmiş"

İddianamede, 11 Temmuz saat 01.12 sıralarında sanık Cemil Koç'un tek başına siteden ayrıldığı, saat 01.36 sıralarında sanıklar Cemil Koç ve Ogˆuz Kal'ın araç ile siteye giriş yaptıkları, 01.45 sıralarında sanıklar Koç ve Kal'ın iştirak halinde hareket ettikleri ve birlikte maktulün içinde bulunduğu bavul ile çıkış¸ yaptıkları belirtildi.

Sanıklar Cemil Koç ve Ogˆuz Kal'ın ikameti temizletmek için aynı gün saat 10.00 sıralarında eve temizlikçileri yönlendirdikleri belirtilen iddianamede, aynı plan dahilinde yardım eden sıfatıyla olaya dahil olan sanık Mustafa Enes Aktas¸çı'nın, sanıklar Koç ve Kal'ın bilgisi dahilinde ikamet anahtarını siteye getirdiği kaydedildi.

İddianamede, sanık Cemal Arslan'ın, Cemil Koç'un yakın adamı niteliğinde olup, tasarlayarak öldürme suçundan haberinin olması dahilinde suç delillerinin ortadan kaldırılmasını titizlikle organize ettiği değerlendirildi.

Olay günü olan 11 Temmuz saat 05.42 sıralarında sanıklar Cemil Koç ve Ogˆuz Kal'ın bir benzin istasyonundan çıkarak, ticari taksiye binip adresten ayrıldıkları anlatılan iddianamede, benzinlikteki görüntü kaydının mevcut olmadığı ve sanık Koç'un belirtilen saatte sistem odasına giriş¸ yaparak kamera kayıt cihazının olduğu alandan fişi çektiği bildirildi.

İddianamede, sonrasında sanıklar Koç ve Kal'ın Esenler'de bir pastaneye gittikleri, polis memuru olan sanık I·lker Umut Ugˆurlu'nun buraya aracıyla tek başına geldiği ve sanık Kal ile selamlaştığı, 3 sanığın konuştuğu, sanık Kal'ın ticari taksiye bindiği, sanıklar Koç ve Ugˆurlu'nun da yaya olarak bulundukları yerden ayrıldıkları kaydedildi.

Sanık Cemil Koç'un kullandığı aracın 12 Temmuz saat 21.00 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde nizami park halinde kapıları kapalı vaziyette gözlemlendiği belirtilen iddianamede, tasarlayarak öldürme eyleminden haberdar olan ve tasarlayarak öldürme eyleminin yardım safhasında etkin rol oynayan sanıklar Barış Can Aydın, Yusuf Ziya Sancak ve Erhan Girgin'in bahse konu aracın bagaj bölümünü açarak, maktulün cesedinin bulunduğu valizi bagajdan alarak başka bir araca koydukları anlatıldı.

İddianamede, sanıkların sonrasında aracın bulunduğu yerden uzaklaştıkları, bu esnada yolun karşı kısmında bekleyen yardım safhasında etkin rol oynayan sanık Necmettin Ecer'i tespit eden kolluk görevlilerinin yanına yaklaştıkları esnada, sanığın aracın anahtarını ağaçlık alana doğru attığı anlatıldı.

Hasdal Kemerburgaz Yolu civarı Selanik Bulvarı Bagˆlantı yolu toprak yol kenarında, yan yatmış¸ vaziyette bir adet siyah renkli büyük boy valizin olduğu, üzerinde kırmızı renkli lekelerin bulunduğu, üst tutma kısmının kırık olduğu aktarılan iddianamede, valiz açıldığında iç kısmında bütün halde kadın cesedinin bulunduğu, üzerinde mavi renkli kot pantolon ve crop bulunan ve ayakkabılarının olmadığı görülen maktulün ölü olduğu kaydedildi.

"Öldürme eylemini soğukkanlılıkla planladığı anlaşılmıştır"

Adli Tıp Kurumundan alınan rapora da yer verilen iddianamede, vücut sıvılarında uyarıcı madde metabolitleri tespit edilen maktul Ays¸e Tokyaz'ın ölümünün künt kafa travmasına bağlı nazal kemik kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana gelmiş¸ olduğunun tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanık Cemil Koç'un kız arkadaşı olan maktul Ayşe Tokyaz'ın vücut bütünlüğü veya yaşam hakkına karşı eylemde bulunmaya sebatla ve koşulsuz olarak karar vermiştir. Sanık Koç, öldürme eylemini daha önce de aynı şekilde kız arkadaşı olan Ejegül'ü Diyarbakır'da bulunan evinde balkondan atması sebebiyle soğukkanlılıkla planladığı anlaşılmıştır. Bu plan çerçevesinde sanık Cemal Arslan'ın maktul Ayşe Tokyaz'ı olayın gerçekleştiği Atakent Mahallesi'ndeki adresinde bulunan eve getirdiği, sanık Cemil Koç'un direnmesini önlemek amacıyla maktule zorla uyuşturucu madde verdiği ve canavarca hisle hareket ederek, acı çekmesinden zevk alarak, maktulü darbederek öldürdüğü tespit edilmiştir."

Otopsi raporundan da anlaşılacağı üzere, maktulün vücudunda çok sayıda ve farklı bölgelerde ekimoz, lezyon ve maktulün yaşam süresini uzatacak şekilde acı verici yaralanmanın mevcut olduğu belirtilen iddianamede, "Dosyaya sunulan ve bilirkişi raporuna ek yapılan, maktul Ayşe Tokyaz'ın darp edilmiş¸ ve ağlamış¸ görüntülerini içeren video ve resimleri ile müşteki Esra Tokyaz'ın iddiaları değerlendirildiğinde, sanık Cemil Koç'un maktule öldürmesinden önce de sistematik şekilde şiddet uyguladığı ve aynı şekilde maktulün özel fotoğraflarını çekerek, bunları bilgisayarında tutup şantaj yapmak suretiyle vücut bütünlüğü veya yaşam hakkına karşı eylemde bulunmaya sebatla ve koşulsuz olarak karar vermiştir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Sanığın olay günü maktulün evden gitmesine engel olduğu belirtilen iddianamede, sanık Koç'un diğer sanıklar Cemal Arslan, Necmettin Ecer, İlker Umut Uğurlu, Mustafa Enes Aktas¸çı, Barış¸ Can Aydın, Erhan Girgin ve Yusuf Ziya Sancak'ın kendisine cesedin taşınması ve gömülmesi noktasında, eylemden önce ve sonra yardımda bulunacaklarının güveniyle maktule karşı "tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" eylemini işlediği vurgulandı.

İddianamede, sanık Koç ile iştirak iradesi içerisinde hareket eden sanık Oğuz Kal'ın, cinayet işlenmek üzere olay yeri seçilen eve geldiği belirtildi.

7 sanık yardım etti

Sanıklar Cemil Koç ve Oğuz Kal'ın maktulü birlikte valize koyarak ikametten çıkardıkları anlatılan iddianamede, sanık Cemal Arslan'ın olaya yardım eden sıfatı ile katıldığı, sanık İlker Umut Ugˆurlu'nun sanık Koç'tan defaten para alarak işlerini organize ettiği ve adli makamlara konu ile ilgili bilgi vermediği gibi maktulün tasarlama suretiyle öldürülmesi suçunun islenmesinden önce ve sonrasında maddi yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırdığı aktarıldı.

İddianamede, sanık Oğuz Kal'ın eylemdeki rolünün ise maktulün ölüm saatinin Adli Tıp Kurumu tarafından tespit edilememesi ve valize konulmasından önce eve çıkmış¸ olması sebebiyle iştirak kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Sanık Necmettin Ecer'in de sanık Cemil Koç ile önceden irtibatta bulunduğu belirtilen iddianamede, sanık Erhan Girgin'in evcil hayvan mezarlığında çalıştığını gösterir nitelikte fotoğrafların telefonunda bulunduğu, gömülecek yer hususunda sanık Cemil Koç'un öldürme eylemine yardım etme safhasında etkin rol oynadığının tespit edildiği ifade edildi.

Sanık Barış¸ Can Aydın'ın telefonunda yer alan fotoğraflardan 2 tanesinin ormanlık alan fotoğrafı olduğu, bu fotoğraf kaydının maktulün bulunduğu valizin atıldığı yer olabileceği aktarılan iddianamede, sanıkların eylemi en başından itibaren tasarlayarak gerçekleştirdiği hususunu açıkça ortaya koyduğu ve sanıklar arasında planlı ve organize şekilde telefon/whatsapp görüşmelerinin olduğu kaydedildi.

İddianamede, sanık Cemil Koç ve sanık Ogˆuz Kal'ın iştirak halinde hareket ederek "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" eylemini işledikleri belirtildi.

Sanıklar Cemal Arslan, Necmettin Ecer, İlker Umut Uğurlu, Mustafa Enes Aktas¸çı, Barış¸ Can Aydın, Erhan Girgin ve Yusuf Ziya Sancak'ın maktulün tasarlama suretiyle öldürülmesine, suçun islenmesinden önce ve islenmesinden sonra maddi yardımda bulunarak, icrasını kolaylaştırmak suretiyle yardım eden sıfatı ile katıldıklarının anlaşıldığı vurgulandı.

İddianamede, sanık Cemil Koç'un "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "şantaj" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Oğuz Kal'ın "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Cemal Arslan, Necmettin Ecer, I·lker Umut Ugˆurlu, Mustafa Enes Aktas¸çı, Barıs¸ Can Aydın, Erhan Girgin ve Yusuf Ziya Sancak'ın da "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme" suçundan 15'şer yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Tüm sanıkların tutuklu olduğu davanın duruşması ilerleyen günlerde Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.