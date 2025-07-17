Üniversite Öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın Cinayeti: Sevgilisi ve 6 Şüpheli Tutuklandı

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Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldüren eski polis memuru Cemil Koç, 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Diğer 6 şüpheli ise yardım etme suçuyla cezaevine gönderildi.

ÜNİVERSİTE öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç 'tasarlayarak öldürme' suçundan, diğer 6 şüpheli ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklandı.

Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan sevgilisi polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Tokyaz'ı öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç 'tasarlayarak öldürme' suçundan, diğer 6 şüpheli ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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