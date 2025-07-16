Üniversite Öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın Cinayeti: 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eyüpsultan'da, üniversite öğrencisi genç kızın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturmada, aralarında eski polis memuru C.K'nin (38) de bulunduğu 7 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği adliyede işlemleri devam ediyor.

Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, cinayete ilişkin yeni bilgilere ulaştı.

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın eski erkek arkadaşı olan eski polis memuru şüpheli C.K'nin Küçükçekmece'deki evine 9 Temmuz günü saat 19.30'da birlikte girdiklerini, zanlının ise 11 Temmuz saat 01.30 sıralarında bir valizle dışarıya çıktığı belirlendi.

Şüpheli C.K'nin, olay yerinden araçla gittiği akaryakıt istasyonunda cesedin bulunduğu valizi başka bir kişiye para karşılığında teslim ettiği, bu valizin daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığı tespit edildi.

Ayrıca 11 Temmuz Cuma günü sabah 04.00 sıralarında maktulün kız kardeşi Esra Tokyaz tarafından emniyete kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi.

Şüpheli C.K'nin ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 2024 yılında polislik mesleğinden ihraç edildiği ve "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak" suçlarından kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu valizin, şüpheli C.K. tarafından Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evinden çıkarılıp otomobilin bagajına koyulması binanın güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Görüntülerde, henüz ismi bilinmeyen bir kişinin de valizi araca yerleştirirken C.K'ye yardım etmesi dikkati çekiyor.

Olay

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Araştırmalarını derinleştiren polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tokyaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatay'da defnedilmişti.

Ayşe Tokyaz'ın, olay öncesi C.K'nin evine gittiği anlar binanın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.