ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROJESİYLE 90 İHTİYAÇ SAHİBİ AİLEYE TEMEL GIDA YARDIMI YAPILDI

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Ramazan ayında yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda özel bir üniversitenin Kariyer Kulübü öğrencileri, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı iş birliği ile 90 ihtiyaç sahibi aileye temel gıda yardımında bulundu.

Gönül Elleri Çarşısı, özel bir üniversitesinin Kariyer Kulübü'nden 12 öğrenci ile sosyal sorumluluk projesinin tamamladı. Öğrencilerin kendi imkanları ile hazırladıkları ve içerisinde temel gıdaların olduğu yardımlar, takipleri Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yapılan ihtiyaç sahiplerine tek tek dağıtıldı.

'GÖNÜL ELLERİ ÇARŞISI BİZLERE DESTEK VERDİ'

Özel bir üniversitede hukuk okuyan Tuğba Varlı, 'Kulübümüz olarak bir sosyal sorumluluk projesi yapmayı çok istiyorduk. Çok yakın bir arkadaşım ile Ramazan ayı da geldiği için bu ayın güzel bereketini hep birlikte yaşamak için böyle bir projeyi başlattık. Arkadaşlarımız, ailelerimiz, sevenlerimiz bizlere destek oldular. Böyle çok güzel bir projeye ortaya çıkardık. Çevremizden, tanıdıklarımızdan, tanımadıklarımızdan çok destekler gördük. Kocaman bir aile olduk. Aileleri bulma konusunda ise Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı bizlere yardımcı oldular' dedi. Beyza Güler ise,? Bu projeyi arkadaşlarımız bizlere sundular. Biz de seve seve karşıladık. Genelde her ay toplanıp bir proje düşünüyoruz. Biz de bu projemizde bizlere yardımcı olabilecek Gönül Elleri Çarşısı ile bir şeyler yapmaya çalıştık. Tuzla Belediyesi bu konuda bizlere çok yardımcı olduk. Onlara teşekkür ediyoruz? dedi.