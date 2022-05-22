NİĞDE-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ 2 ÖLÜ, 42 YARALI - Haberler

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NİĞDE-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ 2 ÖLÜ, 42 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi.

Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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