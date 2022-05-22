NİĞDE-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ 2 ÖLÜ, 42 YARALI - Haberler

NİĞDE-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ 2 ÖLÜ, 42 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi.
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel