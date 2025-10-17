Üniversite öğrencilerine yaz okullarıyla erken mezuniyet şansı

ATATÜRK Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yaz okullarının öğrencilerin veremediği dersleri ikmal ettiği halden çıkarılıp, üst sınıflardan ders alınabileceği bir döneme geçmesini istediklerin söyledi. Üniversitelerden bu konuda iyileştirme yapmalarını isteyen Özvar, "Kıymetli öğrencilerimiz başarılı olduğu takdirde ki üst sınıflardan da ders alarak, belki de daha erken sürede mezun olabileceksiniz. Üniversitelerin, bu konuda gerekli çalışmaları yapacağına canı gönülden inanıyorum" dedi.

Atatürk Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı açılış töreni YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bölge üniversiteleri rektörleri, akademisyenler ile öğrencilerin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Bilim Anıtı önünde sona eren yürüyüşün ardından akademisyenlerden oluşan halk oyunları grubu gösteri yaptı. Tören 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda devam etti. Atatürk Üniversitesi'ni tanıtan film ve İletişim Fakültesi tarafından Gazze'de yaşanan soykırımı anlatan kısa film gösteriminin ardından kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, "Atatürk Üniversitesi; 14 bini ön lisans, 38 bini lisans, 8 bini yüksek lisans ve 2 bini aşkın doktora öğrencisiyle toplamda 63 bin öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Açık ve uzaktan öğretim programlarımızda yer alan 578 bin öğrencimizle birlikte bu sayı 640 bine ulaşmaktadır. 94 farklı ülkeden 7 bin uluslararası öğrencimizin de aramıza katılmasıyla, üniversitemiz adeta kültürlerarası bir buluşma noktası haline gelmiştir. 23 fakültesi, 12 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvarı, 1 yüksekokulu, 9 enstitüsü ve 44 araştırma merkeziyle eğitim, bilim ve kültür alanında güçlü bir ekosistem oluşturan Atatürk Üniversitesi, 2 bin 700'e yakın bilim insanı ve 750 bini aşan mezunuyla ülkesine ve insanlığa değer katmaya devam etmektedir" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİN PAYDAŞ OLMASINI İSTİYORUZ'

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, öğrencilere seslendiği konuşmasında "Bir üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda ortaya koyacağı performans ve başarı sadece hocaların gayretleriyle üretkenlikleriyle, idarecilerin fevkalade üstün gayretleriyle gerçekleşmez. En az bunlar kadar üniversitedeki öğrencilerimizin de gayretleri bu konuda çok önemlidir. Öğrencilerimize hitap etmek isterim; Atatürk Üniversitesi'nin başarısı biraz önce söylediğim gibi hocalarımızın gayretleriyle değil ama en az onlar kadar sizlerin de gayretleriyle, ancak mümkün olacaktır. Sadece yurt içi öğrenciler değil, yurt dışından aramıza katılan uluslararası öğrencilerin de bu konuda gayret sarf etmelerini bekliyoruz. Öğrencilerimizin sadece derslere giren pasif dinleyici kampüse bir yürümeyle gelip, derslere katılıp, ondan sonra yurduna ve evine dönen paydaş olmasını istemiyoruz. Bunun ötesine geçerek, üniversitemizdeki eğitim öğretim faaliyetlerine, araştırma faaliyetlerine, sosyal sorumluluk faaliyetlerine ve bu süreçlere aktif katılmalarını bekliyoruz" dedi.

'NE KADAR YOL KATEDİLDİĞİNİ PAYLAŞACAĞIZ'

Bu sene boyunca muhtelif illerde 2030'a doğru yüksek öğretim sisteminin geleceğini ve yol haritasını paylaştıklarını kaydeden Özvar, "Üniversite yönetimlerinin artık bundan sonra takip edeceği bütün yolları net ve somut bir şekilde ortaya koyduk. Bundan sonra yol haritasına ne ölçüde üniversitelerimizin uyum sağladığını takip edeceğimizi ve sene sonunda tabiri caizse bir karneyle ne kadar yol kat edildiğini paylaşacağız. Sizlerden istirhamımız bu genelge dahilinde önümüzdeki yılların planlamasını bu çerçevede yapmanızdır" diye konuştu.

'YÖK'ÜN ÜZERİNDE DURACAĞI KONULARIN BAŞINDA İŞ YERİNDE MESLEKİ EĞİTİM VE UYGULAMALI EĞİTİM OLACAKTIR'

Önümüzdeki yıllarda öne çıkacak bazı gündem maddelerini de anlatan Özvar, şunları söyledi:

"Bunlardan bir tanesi önümüzdeki yıllarda birkaç sezon içerisinde bütün üniversitelerimizde staj ve uygulamalı eğitim konusunda yeni adımlar atıyoruz. 2 sene önce meslek yüksek okullarına yönelik başlattığımız reform ıslahat çalışmalarının yeni aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Artık staj kadar iş yerinde mesleki eğitime uygulamalı eğitime geçiyoruz. Bütün üniversitelerimizden artık bilhassa uygulamalı eğitim barındıran mesleki programlar başta olmak üzere ön lisans ve lisans programlarında bu düzenlemeleri hayata geçirmelerini bekliyoruz. Artık sadece 20 günden ibaret olan staj veya uygulamaların artık en az bir sömestir, bazı programlarda ise 2 sömestr kadar çıkmasını planlıyor ve bunu hayata geçiriyoruz. Üniversite yönetimlerimizden de artık uygulama ihtiva eden meslek programları, 2 yıllık meslek programları ve 4 yıllık programlarda en az 1 sömestir, veya 2 sömestri artık öğrencinin iş yerinde uygulamaya yönelmesini bekliyoruz. Sadece dershanelerde teorik derslerde değil ama aynı zamanda okuduğu programın uygulamalarını iş yerinde yapacak şekilde bir planlamanın artık vakti gelmiştir. Üniversitelerimizden bu hususta gerekli adımları atmalarını beklediğimizi ifade etmek isterim. Dolayısıyla YÖK'ün en fazla üzerinde duracağı konuların başında iş yerinde mesleki eğitim ve uygulamalı eğitim olacaktır. Bunun altını çizmek isterim. üniversitelerimiz bu konuda üzerine düşeni mutlaka yapmak zorunda. Artık üniversiteler sadece mezunlar değil aynı zamanda ülkenin istihdamına hızla katabileceği istihdama sevk edebileceği mezunları düşünmek zorundadır. Mezunlarını istihdamını veya iş bulmasını hesaba katmayan üniversitelerin önümüzdeki dönemde ne ulusal ne de uluslararası rekabette ileri gidebileceğini düşünmüyoruz."

'BAŞARILI ÖĞRENCİLERİMİZİN ÜST SINIFLARDAN DERS ALMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Uygulamalı eğitimin öne çıkmasıyla birlikte YÖK olarak hazırladıkları plan ve proje dahilinde artık programların, bölümlerin derslerinde sadeleştirmelerin başlaması gerektiğini söyleyen Özvar, yaz okullarıyla ilgili de şunları ifade etti:

"Yaz okulunda da dileyen, isteyen ve başarılı olan öğrencilerimizin artık üst sınıflardan ders alması gerektiğini düşünüyoruz. Bundan sonra üniversitelerimiz aşağıdan veya veremediği derslerin ikmalini tamamladığı bir kurs olmaktan çıkarak yaz okullarının üst sınıflardan ders alınabileceği bir döneme geçmesini ve bu şekilde bir ıslah ve iyileştirme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Siz kıymetli öğrencilerimiz başarılı olduğunuz takdirde üst sınıflardan da ders alarak, belki de daha erken sürede mezun olabileceksiniz. Buna dikkat etmenizi sizlerden beklediğimi ifade etmek istedim. Üniversitelerin, bu konuda gerekli çalışmaların yapacağını canı gönülden inanıyorum."

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun YÖK Başkanı Özvar'a hediye vermesinden sonra tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Akademik yıl açılış törenine YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar'ın yanısıra AK Parti Milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, bölge üniversitelerinin rektörleri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,