Üniversite öğrencilerine Almanya'da sağlık alanında kariyer fırsatı

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Medufication International GMBH arasında yapılan anlaşmayla, sağlık alanında eğitim gören öğrenciler, Almanya'da dil eğitiminin yanı sıra çalışma fırsatı yakalıyor. Anlaşma çerçevesinde Almanya'da stajlarını tamamlayan Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu Yasemin Cantimur ve 4. sınıf öğrencisi Selin İpekçi tecrübe ve hayallerini aday öğrenciler için paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Bankasının tahminlerine göre, 2030 yılında dünya çapında sağlık çalışanlarına olan talep 80 milyona çıkacak. Yine Avrupa İş Gücü Piyasası 2020 raporuna göre, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere, hemşirelik çalışanları 18 ülkede en fazla ihtiyaç duyulan meslek grubu olarak görülüyor. Bunu sırasıyla, hekimler, sağlık bakım personelleri takip ediyor. Türkiye'den sağlık personelleri alanında yoğun bir talepte bulunan Almanya'nın belirlediği ilk şart ise Almanca dil yetkinliği… Bu kapsamda harekete geçen BAU, Almanya'da bulunan Medufication International GMBH ile yaptığı iş birliğiyle eğitimlerine Almanya'da devam etmek, staj ve iş bulmak isteyen öğrencilere yol gösteriyor. Bu fırsattan yararlanan BAU Sağlık Bilimleri öğrencileri ise kazanımlarını anlattı.

"MESLEĞİMİN AVRUPA'DA NASIL İCRA EDİLDİĞİNİ TECRÜBE ETTİM"

Almanya'da mesleki becerilerini geliştirme fırsatı yakalayan BAU Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Yasemin Cantimur, yurt dışındaki deneyimi hakkında şunları paylaştı:

"Zorunlu stajımı Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Medufication arasında yapılan iş birliği sayesinde, Almanya'da Huz naturopatik, geleneksel ve tamamlayıcı tıp kliniğinde yaptım. Staj süresince kurumsal firmalara beslenme danışmanlığı ve eğitimler verdik. Stajımız birkaç¸ farklı bölümden oluşuyordu. I·lk bölümde danışanlarımızı evlerinde ziyaret ederek beslenme danışmanlığı yaptık. Firma eğitimlerinden oluşan ikinci bölümde ise her hafta farklı konseptlerde workshoplar düzenledik. Stajım boyunca Almanya'da oldukça gelişmiş¸ olan tamamlayıcı tıp tedavileri olan ozon terapi, akupunktur, homeopati, kriyoterapi, PRP, kupa terapi hakkında bilgi edinme fırsatı buldum."

"YURT DIŞI OLANAKLARI SINIRSIZ"

Cantimur, staj ve üniversite deneyimi sonrası şunları önerdi:

"Bu staj deneyimi bana mesleğimin Avrupa'da nasıl icra edildiği başta olmak üzere Avrupa'daki beslenme alışkanlıklarını tanıma ve bu sayede farklı kültürleri yakından görme fırsatı sundu. ApplyBAU kabul sistemi ile burs imkanı da kazandığım BAU'yu; konumu, lisans programının içeriği, akademisyenlerin niteliği ve yurt dışı konusunda sağladığı imkanlar nedeniyle tercih ettim. Büyük bir aşkla okuduğum beslenme ve diyetetik bo¨lu¨mu¨nu¨ tamamladığım için çok mutluyum. Okulumuzun yurt dışına gitmek isteyen gençler için olanakları oldukça fazla".

"ÖĞRETMENLERİMİZ BİZE MESLEKTAŞ OLARAK YAKLAŞTI"

Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Selin İpekçi de Almanya'da staj yapan öğrenciler arasında yer alıyor. Program kapsamında staj öncesi ve sonrası Almanca ders aldıklarını söyleyen İpekçi, Almanya macerasını şu sözlerle anlattı:

"Almanya'da bulunduğum süre zarfında klinikte yapmış olduğum stajım benim için çok özel ve verimli şekilde geçti. Klinikte gördüğüm çeşitli vakalar ve farklı terapi yöntemleri ile alanımda daha geniş bir bakış açısı elde ettim. Almanya'ya gittiğimde bölümümün çalışma koşullarını yakından inceleyip Türkiye ile arasındaki farkları görme fırsatını bulabildim. Ayrıca ileride yurtdışında çalışmayı düşünen birisi olarak, farklı bir ülkede olup, o ülkenin insanlarını ve şartlarını analiz edebilme imkanı bulabilmek benim için oldukça büyük bir fırsattı. Farklı insanlar tanımak ve onlarla birlikte çalışmak benim için çok değerliydi. Bu süreçte beni en çok etkileyen şeylerden birisi de klinikteki hocalarımızın bize stajyer olarak değil iş arkadaşı olarak yaklaşması ve beraber karar alabilmemizdi. Bahçeşehir Üniversitesi'ni seçmemdeki en büyük etkenlerden birisi de yurtdışı imkanlarının oldukça fazla olmasıydı. Okulum aracılığıyla böyle büyük bir deneyim kazanabilmek geleceğim için çok faydalı oldu."

"MEZUNLARIMIZIN YURT DIŞINDA MESLEKLERİNİ YAPMALARINI SAĞLIYORUZ"

Nüfusun hızlı bir şekilde yaşlanıyor olması, bu coğrafyadaki gençlerin sağlık alanında kariyer planlarının fazla olmaması gibi nedenlerle başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada net bir sağlık çalışanı açığı olduğunu ifade eden BAU Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökay Görmeli anlaşmanın öğrenciler için oldukça önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Görmeli, "Öğrencilerimizin henüz lisans eğitimlerini tamamlamadan en az bir yarı yıl boyunca yurtdışında bulunmalarını ve mesleki uygulamalarını yurt dışında gerçekleştirmelerini destekliyoruz. Böylece hem kişisel gelişimlerine hem de mesleklerinin sınırlarını genişletmelerine yardımcı oluyoruz. Bu hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için BAU Uluslararası Ofis ve yurt dışı bağlantılarımız ile çok çalışıyoruz. Medufication firması ile yürüttüğümüz Almanya Mesleki Uygulama Programı fakültemizin sunduğu önemli yurt dışı fırsatlarından birisidir. Özellikle son sınıflar için güz-bahar ve yaz dönemlerinde Almanya programımızı aktif bir şekilde çalıştırarak mümkün olan en fazla sayıda öğrencimizin katılımını sağlıyoruz. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra ise iş birliğimiz devam ediyor ve denklik ile diğer bürokratik işlemlerinde yardımcı olarak yurtdışında mesleklerini yapmalarına sağlıyoruz. Almanya programı dışında ABD ve henüz planlama aşamasında olan Birleşik Arap Emirlikleri programlarımız da bulunuyor. Tüm programlarımız Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerimizin hepsine açıktır" dedi.