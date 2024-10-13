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Üniversite Öğrencilerinden Kadın Cinayetlerine Protesto Yürüyüşü

Üniversite Öğrencilerinden Kadın Cinayetlerine Protesto Yürüyüşü
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Samsun'un Atakum ilçesinde üniversite öğrencileri, kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 300 kişi pankartlar ve sloganlarla toplumsal şiddete dikkat çekti ve kadın haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

Samsun'un Atakum ilçesinde üniversite öğrencileri kadın cinayetlerini proteste etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Çobanlı İskelesi önünde toplanan Samsun Üniversitesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerinden oluşan yaklaşık 300 kişi pankartlar ile slogan atarak Atakent mevkisine kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklamalarda bulunan Buse Kavalcı, son dönemde artan ve toplumsal huzuru bozan şiddet olaylarına karşı duyarlılıklarını göstermek adına yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Kavalcı, kadın cinayetlerinin toplumu olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Kadına yönelik şiddet küresel bir insan hakkı ihlali olup bireylerin yaşam hakkı ve onurunu tehdit eden ciddi bir sorundur. Şiddetin kaynağına inerek çözüm üretmek hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Yürüyüşte cinayetlerde hayatını kaybeden bazı kadınların isimleri okunarak yoklama alındı.

Yürüyüş toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

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