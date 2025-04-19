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Üniversite Öğrencilerinden Hasta Çocuklara Moral Etkinliği

Üniversite Öğrencilerinden Hasta Çocuklara Moral Etkinliği
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, üniversite öğrencileri hasta çocuklar için düzenledikleri etkinlikte, kostümlü oyunlar ve şarkılarla çocukların moralini artırmaya çalıştı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde üniversite öğrencileri hasta çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.

Silopi Devlet Hastanesi ve Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksekokulu (MYO) Çocuk Gelişimi Bölümü işbirliğiyle Silopi Devlet Hastanesi'nde hasta çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Hastanedeki çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla yapılan etkinlikte, üniversite öğrencileri giydikleri masal kahramanı kostümleriyle çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı ve şarkılar söyledi.

Silopi MYO Çocuk Gelişimi Bölümü'nde Öğretim Görevlisi Esma Türkyılmaz, etkinlikle hasta çocukları ve ailelerini mutlu etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Öğrenci Aslı Sidar da çocuklarla vakit geçirmenin keyifli olduğunu dile getirdi.

Hüsna Kaplan da, "Arı kostümü giydim. Çocukları eğlendirmek için hastanedeydik. Onlar mutlu olunca biz de mutlu olduk." dedi.

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Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
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