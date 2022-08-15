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Üniversite Öğrencilerinden 'Genelge' Protestosu: "Genelge Menelge, Yok Öyle Bir Şey. Barınma Haktır"

Üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve üniversitelerde barınmadan güvenliğe kadar birçok konuda düzenleme içeren genelgeyi protesto etmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı binasının önüne “Genelge menelge, yok öyle bir şey. Barınma haktır” pankartı astı.

Üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve üniversitelerde barınmadan güvenliğe kadar birçok konuda düzenleme içeren genelgeyi protesto etmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı binasının önüne "Genelge menelge, yok öyle bir şey. Barınma haktır" pankartı astı.

Üniversite öğrencilerinin barınma sorununa dikkat çekmek için bir araya gelen ve kendilerini "Yurtsuzlar" olarak isimlendiren bir grup öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve üniversitelerde barınmadan güvenliğe kadar birçok konuda düzenleme içeren genelgeyi protesto etti.

Üniversiteliler, dün akşam saatlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Ankara'daki binasının önüne, üzerinde "Genelge menelge, yok öyle bir şey. Barınma haktır" yazan bir pankart astı.

ANKA / Güncel

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