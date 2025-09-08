Üniversite Öğrencilerinden CHP'ye Protesto Yürüyüşü

HABER: Batuhan DÜKEL / KAMERA: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA)- Üniversite öğrencileri, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınmasını protesto etmek için Ankara'da yürüdü. Öğrenciler adına basın açıklaması yapan Doğa Tamer, "Tam bağımsız ve demokratik Türkiye için yürüyelim. Bu irade gasbı son bulacak; direnenler mutlaka kazanacak" dedi.

Ankara Üniversiteler Birliği'nin çağrısıyla 100. Yıl Pazar Yeri'nde buluşan üniversite öğrencileri, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın polis ablukası altına alınması ve İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınarak yerine çağrı heyetinin getirilmesini protesto etti.

"AKP-MHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını kabul etmiyoruz" pankartı arkasında kortej oluşturan üniversite öğrencileri 100. Yıl sokaklarında yürüyerek, "isyan, devrim, özgürlük", "zafer sokakta sandıkta değil" ve "kayyumlar gidecek biz kalacağız" sloganları attı.

Yürüyüş rotaları gereği Dumlupınar Bulvarı'na çıkan öğrencilere, akan trafikte şeridi kapattıkları gerekçesiyle polis müdahale etti. Kısa süreli gerginlik sonrasında öğrenciler kaldırımdan yürümeye devam etti.

Öğrencilerin yürüyüşleri sırasında çevre halkı korna, tencere-tava çalarak ve ışık açıp söndürerek öğrencilere destek oldular. Bununla beraber CHP Gençlik Kolları ve mahalle delegeleri de yürüyüşe katılarak öğrencilerin eylemine destek oldular.

Öğrenciler, 100. Yıl Pazar yerine geri dönerek basın açıklaması yaptılar. Öğrenciler adına açıklama yapan Doğa Tamer, şunları kaydetti:

"Gün içinde bir haber aldık arkadaşlar haberler diyordu ki, 'halk polisle çatışıyor, halk iradesini koruyor, halk kendisinden aldığı güçle faşizme karşı savaşıyor'. Onlar kendilerini muktedir sandılar. Onlar her dedikleri olacak sandılar, kimse onlara karşı çıkmayacak sandılar, halk diz çökecek sandılar ancak yanıldılar. Onlar bilmiyorlar ki tarihin en güzel yerinde son sözü hep direnenler söyler. Bugün biz direniyoruz, ülkemiz demokrasisinin son damlalarını kurutarak Türkiye'yi çöl haline getirmeye çalışanlara karşı direniyoruz. Bugün ülkemiz emperyalizm tarafından kurgulanmış bir planın ateş çemberine itiliyor. Hatta ve hatta o çemberin kendisi yapılmaya çalışılıyor. Halkımız bu çemberin ateşine yakıt yapılmaya çalışılıyor.

"Biber gazı sıka sıka o binayı işgal etmeye çalıştılar"

Bugün binlerce polis yalnız bir binayı işgal etmek için toplandı. İnsanları döve döve, kafalarını yara yara, gözlerinin içine biber gazı sıka sıka o binayı işgal etmeye çalıştılar. Ancak başarısız oldular, olmaya da devam edecekler. Halkın umudu bir nehire benzer önünde durulursa arınır ve derinleşir, onu besleyen acı ve gözyaşları engel tanımaz. En sonunda ise önünde duranları yıkar geçer.

"Halkın önünde hiçbir güç duramaz"

19 Mart günü bu yıkılışı gördük. Halkın nasıl bir sel olup aktığını gördük, barikatları nasıl yıkıp geçtiğini gördük. Halkın önünde hiçbir güç duramaz. Ne yargıçları ne gardiyanları ne taş duvarları, durduramazlar halkın çoşkun akan selini. Bir sel olalım Kızılırmak'a akalım, Dicle'ye akalım, Asi'ye akalım. Bu duvarları yıkalım.

"Üniversitelere atanan kayyumlara karşı birleşelim"

Ülkemizin üzerinde oynanan bu emperyalist oyunu bozmak için birleşelim. Halkın iradesine, üniversitelere atanan kayyumlara karşı birleşelim.

"Bu uzun yürüyüş demokrasi yürüyüşüdür"

Önümüzde uzun bir yürüyüş var. Biz çok büyük bir insanlık ailesinin fertleri olarak en öndeyiz. Bu uzun yürüyüş demokrasi yürüyüşüdür, ülkemizin bağımsızlığının yürüyüşüdür.

"Bu irade gasbı son bulacak"

Tam bağımsız ve demokratik Türkiye için yürüyelim. Bu irade gasbı son bulacak; direnenler mutlaka kazanacak."