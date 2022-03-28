Üniversite öğrencileri ve tiyatrocularından anlamlı '27 Mart' ziyareti

Tiyatro sanatçısı Nedim Saban'ın Bölüm Başkanı olduğu Nişantaşı Üniversitesi Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde çok önemli bir gelenek başlattı. Üniversitenin Konservatuarı ve Sahne Sanatları Kulübü ortak bir etkinlik düzenleyerek, İstanbul'da Darülaceze ve Sanatçılar Bakımevi'nde bulunan sanatçılara 27 Mart ziyareti yaptı.

Nişantaşı Konservatuarı 1. Sınıf tiyatro öğrencileri Mertcan Bozdemir, Zeynep Erkek, Mertcan Güccük, Nadir Beldek, Rasim Çetin, Muratcan Akbaba, Hande Aker, Zeynep Aksünger, Burak Diner, Banu Gümüş Aydos, Şadiye Mirzaeva, Barış Şit, usta sanatçıları ziyaret ederek, bayramı birlikte kutladılar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan ve Genel Sanat Yönetmeninin de katıldığı etkinliğe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın oyuncusu Bennu Yıldırımlar da destek verdi. Bennu Yıldırımlar, sahnede beraber çalıştığı Tanju Tuncel ve Jeyan Mahfi Tözüm ile duygusal anlar yaşadı. Ziyarete Şehir Tiyatrosu oyuncuları Nevzat Çankara, Pınar Demiral da katıldı.

TÜRKİYE'DEKİ İLK ÇALIKUŞU'NU OYNADI

93 yaşındaki Jeyan Mahfi Ayral, babasının kendi yaşındayken de sahneye çıkmış olduğunu söyledi, 1939 yılında çocuk oyuncu olarak yer aldığı Peer Gynt'teki anılarını anlattı. Ferih Egemen'in yazdığı Hırsız Var adlı çocuk oyunundan bir şarkı söyleyerek, gençleri kendine hayran bıraktı. Muhsin Ertuğrul'un kendisine, tiyatronun evlilikten bile önemli olduğunu vurgulayarak, gençlere sanat yaşamlarını özel yaşamlarından önde tutmaları gerektiğini söyledi. Darülaceze'de çok iyi bakıldığını söyleyen Ayral, albümünden özel fotoğrafları da paylaştı. Türkiye'de ilk Çalıkuşu'nun kendisi tarafından oynandığını söyledi. Seslendirdiği kadınların bazılarının başarılarına katkısı olduğu halde, onları vefasızlıkla suçladı ve kırgın olduğunu belirtti. Jeyan Mahfi Ayral, babası Nejdet Mahfi Ayral'ın 93 yaşına kadar sahnede kalarak, bir dünya rekoru kırdığını da söyledi. Bennu Yıldırımlar da sahneyi paylaştığı usta hakkındaki anılarını anlattı.

Nişantaşı Konservutar öğrencileri, öğle yemeklerini, İBB'nin himayesinde, 35 sanatçının dinlendiği Sanatçı Bakımevin'de yediler. Burada ünlü geleneksel tiyatro ustası Rauf Altıntak, Reyhan İlhan, Ahmet Can Şener, Oktay Güzeloğlu, Tahir Ulubayrak, Meral Küçükerol, Atilla Mete, Kurtalan Ekspres orkestrası üyeleriyle kültür alışverişinde bulundular, 99 yaşındaki ressam Zerrin Kehnemun'un 100. yaş doğum gününü düzenlemeye söz vererek ayrıldılar.

Rauf Altıntak, Atatürk'ün himayesinde başladığı mesleğindeki ilk Karagöz/ Hacivat çizimlerini göstererek, gönüllü olarak geleneksel tiyatroyu öğretmek istediğini vurguladı. Sosyolog Oktay Güzeloğlu ise, yazdığı Turne Tiyatrocuları kitabından bölümler okudu. Meral Küçükerol, kantocu ve oyuncu olarak anılarını anlattı.

KÖKLERİNİ YADSIYAN BİR TİYATRO VAR OLAMAZ

Günün son ziyareti ise hastanede bulunan Tanju Tuncel'e yapıldı. Nedim Saban'ın Tuncel'in oynadığı Kanlı Düğün'ü hatırlatması üzerine, sohbet tiyatro anılarıyla devam etti. İBB Şehir Tiyatroları'nın yeni Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Darülbedayinin kültüründe usta/çırak ilişkisi, kuşaklararası kültür alışverişi olduğunu vurgulayarak, yeni dönemde kuruma bu vizyonu tekrar kazandıracağını, köklerini yadsıyan bir tiyatronun var olamayacağını söyledi.

Nedim Saban ise, Covid döneminde setlerden ve sahnelerden uzaklaştırılarak ayrımcılığa uğrayan 65+ kuşağını sevgiyle andı, 46 yıldır tiyatro seyircisi ve tiyatro çırağı olduğunu, sanatta emekliliğin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Nişantaşı Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri, 27 Mart'ta ustaları ziyaret etmeyi bir gelenek haline getireceğini belirtti.