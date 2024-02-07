Üniversite öğrencileri ve öğretmenlerinden örnek davranış

ELAZIĞ - Elazığ'da üniversite öğrencileri ve öğretmenleri kendi aralarında topladıkları para ile aldıkları 2 adet akülü aracı dernek aracılığıyla bedensel engelli bireylere hediye etti.

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Murat Gökalp ve öğrenciler örnek bir davranış sergileyerek kendi aralarında topladıkları parayla 2 adet akülü araç aldı. Alınan araçlar, Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesine teslim edildi. Serebral palsi hastası yürüme imkanı olmayan Muhammed Deniz ve ailesi akülü sandalyesini dernek başkanı, hayırsever ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün'ün aldı. Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi olarak 135 engelli aracını, ihtiyaç sahibine teslim ettiklerini belirten Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat, "Yine bir engelli kardeşimizin ihtiyacı olan akülü aracını teslim ettik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar, ihtiyacı olan engelli kardeşlerimize yardımcı oldukları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bugün kadar Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi olarak 135 tane engelli aracını, ihtiyaç sahibine teslim ettik. Sağ olsunlar Murat ağabeyimiz ve öğrencileri iki tane verdiler. Hayırseverlerden engelli kardeşlerimizin ihtiyacı olan akülü araçlara çok ihtiyaç duyduklarını iletmek ister ve engelli kardeşlerimizin bu ihtiyacı olan araçları derneğimiz aracılığıyla bizlere ulaştırmalarını rica ediyoruz" dedi.

"Öğrencilerimiz 'Biz' şuuruyla kardeşimizi sevindirdiler"

Öğrencileri ile birlikte topladıkları paralar ile akülü sandalye aldıklarını ve bu tür dayanışma çalışmalarının devam edeceğini ifade eden İlahiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Murat Gökalp, "İlahiyat Fakültesinde öğrencilere sadece kitabi bilgi vermekten öte sosyal hayat içerisinde en güzel örnek olan Allah resulünün hayatından bir takım numuneleri de aksettirmesini arzu ederiz. Öğrencilerimiz bir araya geldiler dernek, parti ve cemaat gibi herhangi bir şeyi dikkate almayarak 'biz' şuuruyla o harçlıklarından bir kardeşimizi yine sevindirdik. Allah, nasip ederse bu sevindirmeye onlarla birlikte biz de sevinmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün ise "Bugün Muhammed Ali kardeşimize bir akülü araba alındı. Kardeşimiz bu akülü araç ile günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde yapabilecektir. Hayırsever vatandaşımız Murat Gökalp'a teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda babası duygularını ifade etti. Bu tür yardımların yapılması bizim engelli vatandaşların topluma kazandırılması açısından çok önemli" şeklinde konuştu.