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Üniversite öğrencileri Ulaş Anaokulu'nu ziyaret etti

AA - Çetin Karaçoban - Güncel
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Üniversite öğrencileri Ulaş Anaokulu'nu ziyaret etti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri "Topluma Hizmet" projesi kapsamında Ulaş Anaokulu'nu ziyaret etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri "Topluma Hizmet" projesi kapsamında Ulaş Anaokulu'nu ziyaret etti.

Okul müdürü Emrah Güner, AA muhabirine, Cumhuriyet Üniversitesi ile yürüttükleri proje kapsamında CÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerini okulda misafir ettiklerini söyledi.

Ülkenin geleceği olan çocukların geleneksel oyunları yaşatması için çeşitli projeler yaptıklarını belirten Güner, "Okulumuzda misafir ettiğimiz öğrenciler ile birlikte çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla okul bahçemizi güzelleştirdik. Öğrenciler bahçemizde bulunan çitleri boyadı, oyun alanlarını çizdi, hobi bahçemize ağaç dikti." dedi.

AA / Çetin Karaçoban - Güncel

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