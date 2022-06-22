Üniversite öğrencileri kano heyecanı yaşadı Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaz spor okulları kapsamında Murat Nehri'nde kano etkinliği düzenlendi. Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaz spor okulları kapsamında Murat Nehri'nde kano etkinliği düzenlendi. Müdürlüğe bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Murat Nehri'nde kürek çekti. Su sporları tesisinde antrenörlerin eğitim vermesinin ardından 40 üniversite öğrencisi, nehirde kano heyecanı yaşadı. Spor Sporları Tesisi sorumlusu Ramazan Duman, gazetecilere, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaz spor okulları kapsamında her hafta çarşamba günü kano etkinliği yapacaklarını ifade etti. Üniversite öğrencilerden Akın Altun da etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, çok eğlendiklerini dile getirdi. AA / İbrahim Yaldız - Güncel Murat Nehri gençlik Muş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Üniversite öğrencileri kano heyecanı yaşadı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.