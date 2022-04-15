ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İFTARDA BULUŞTU - Haberler

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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İFTARDA BULUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Burdur Gençlik Merkezi'nde öğrenciler iftar yemeğinde bir araya geldi.

BURDUR (DHA) - Burdur Gençlik Merkezi'nde öğrenciler iftar yemeğinde bir araya geldi.

Burdur Gençlik Merkezi'nde Ramazan etkinlikleri kapsamında gönüllüler ve üniversite öğrencilerine iftar yemeği verildi. Etkinlikte vaiz Ahmet Oruç gençlere sohbet etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya da Ramazan ayının sağlık ve huzur içerisinde geçmesini diledi. Yemeğe yaklaşık 350 öğrenci katıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Atila Aksoy, Burdur Gençlik Merkezi olarak yaptığımız iftarı imece usulüyle esnafımızdan aldığımız destekle gerçekleştirdik dedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İFTARDA BULUŞTU

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İFTARDA BULUŞTU

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İFTARDA BULUŞTU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

iftar yemeği, Üniversite, gençlik, Burdur, Güncel, Haberler

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