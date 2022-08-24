Bakan Kasapoğlu: Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Üniversite öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuruları başladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Üniversite öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuruları başladı. Resmi yurt ücretlerini eylül ayında açıklayacağız" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Ankara'daki Cebeci Site Yurdu'nda düzenlediği basın toplantısında, illerde ve ilçelerde yurt altyapısını geliştirmeye hızlı bir şekilde devam ettiklerini söyledi. An itibarıyla ülke genelinde bakanlığa bağlı yurt kapasitesinin 800 binin üstüne çıktığını kaydeden Kasapoğlu, "2002 yılındaki 198 bin kapasiteyi ve o kapasitenin baştan sona yenilendiğini biliyorsunuz. Bu 21 yıllık süreç; genç odaklı anlayışın, Türkiye'nin gücünün ürünüdür. Yurtlarımız; ısınması, soğutması, beslenmesi, duşu, lavabosu, çalışma mekanları ve internetiyle her anlamda özgür bir alan. Böyle bir sistemin dünyada eşi benzeri yok. İspanya öğrenci konaklama talebinin yüzde 6'sını, İngiltere yüzde 24'ünü, Almanya yüzde 11'ini, Fransa yüzde 15'ini, Amerika ise yüzde 12'sini karşılıyor. Bizim geçtiğimiz yıl, yerleştirme oranımız pandemiye rağmen yüzde 90'ın üzerinde" dedi.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kasapoğlu, yurt ücretleriyle ilgili "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız" dedi. Bakan Kasapoğlu ayrıca seyahat eden gençlerin yaz aylarında 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan 'Seyahatsever' projesinin önümüzdeki sene de devam edeceğini söyledi.