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Üniversite Öğrencileri Huzurevini Ziyaret Etti

Üniversite Öğrencileri Huzurevini Ziyaret Etti
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Karaman'da üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan gençlerle birlikte huzurevi ziyaretinde bulunarak yaşlılarla vakit geçirdi ve onların hayat hikayelerini dinledi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri huzurevlerini ziyaret etti.

Dursun Fakih ile Ahmet Mete Huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezini ziyaret eden öğrenciler, yaşlılarla vakit geçirerek sohbet etti.

Gençler, huzurevi sakinlerinin yaşama dair tecrübelerini ve hayat hikayelerini dinledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, bu tür etkinliklerin yaşlılara yalnızlık hissetmemelerini sağlamasının yanı sıra gençlerin sosyal sorumluluk bilincini de geliştirdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel

Gençlik karaman Güncel Eğitim Yaşam Spor

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