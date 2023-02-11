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Üniversite öğrencileri Gülistan ile Ayşe depremde hayatını kaybetti

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Üniversite öğrencileri Gülistan ile Ayşe depremde hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri Gülistan Aktürk ile Ayşe Cinkılıç, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri Gülistan Aktürk ile Ayşe Cinkılıç, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden 2 öğrenci de enkaz altında kaldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Ayşe Çinkılıç, memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Gülistan Aktürk ise Kahramanmaraş'ta yaşamını yitirdi.Üniversite rektörlüğü öğrencilerin hayatlarını kaybettiğini açıklayarak, başsağlığı mesajı yayınladı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Namık Kemal Üniversitesi Kahramanmaraş Tekirdağ Güncel Haberler

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