Üniversite Öğrencileri Ahşap Gemi Maketleri Yaparak Geleneksel Sanatları Canlandırıyor

Üniversite öğrencileri kolları zamana yenik düşen ahşap yat maketleri için sıvadı

KASTAMONU - Kastamonu'da üniversite öğrencileri, zamana yenik düşerek önemini yitiren ahşap gemi maketlerini, aldıkları eğitimle yeniden gün yüzüne çıkartacak. Bu çerçevede öğrenciler, uygulamalı olarak maket yat yapımını öğrendi.

Kastamonu Üniversitesi Ahşap Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde AKAUM, Kastamonu Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi, Orman Fakültesi ve İhtisas Koordinatörlüğü iş birliği ile Ahşap Yat Teknolojisi dersi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler, denizcilik tarihine ve geleneksel ahşap işçiliğine dair özel bir deneyim kazandı. Eğitmenliğini Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Emre Özkan, Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Recep Aykan, ahşap gemi maketi ustaları Osman Arslan ve Serdar Engin'in üstlendiği atölyede ahşap gemi maketçiliğinin tarihçesi, yapım teknikleri ve detaylı ölçülendirme prensipleri üzerine hem teorik hem uygulamalı eğitimler verildi. Katılımcılar, tarihi gemi modellerinin ölçekli planları doğrultusunda farklı yapım aşamalarını deneyimleme fırsatı bulurken, ahşabın estetik ve teknik imkanları üzerine de bilgi sahibi oldu.

"Bu tür etkinlikler kültürel mirasın korunması açısından önemli"

AKAUM Müdürü, Kastamonu Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Karamanoğlu, bu tür etkinliklerin geleneksel el sanatlarının yeniden canlandırılması, ahşapla üretim becerilerinin yaygınlaştırılması ve kültürel mirasın korunması açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Üniversitemizin ve merkezimizin sadece akademik bilgi üretmekle kalmayıp kültürel mirasa, zanaatkarlık ve tasarım alanlarında da aktif rol alma vizyonunu somut bir şekilde görüyoruz. Ahşap gemi maketçiliği işi yüksek dikkat, sabır, el becerisi ve tarihi perspektif gerektiren özel bir uğraş olarak karşımıza çıkıyor. Bu yönüyle de sadece bir hobi değil, aynı zamanda bireyin estetik duygusunu ve teknik bilgilerini geliştiren bir disiplinler arası zanaattır. Bu tip etkinlikler yalnızca bireylerin, bireysel gelişimi açısından değil aynı zamanda Kastamonu ahşap veya el sanatları kimliğini koruma ve gelecek kuşaklara aktarma açısından da son derece önemli olduğunu inanıyoruz. Etkinliklerimize şimşir kaşık ile başladık, Daday sandalyesiyle devam ettik. Ahşap gemi maketi yapım atölyesi ile de sürdürüyoruz ve gelecekte de farklı benzer etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarla ilerleyen dönemlerde tasarım yarışmaları, prototipleme, çeşitli teknikler geliştirme, çeşitli sergiler düzenleme gibi zenginleştirerek daha da ileriye taşımayı düşünüyoruz" dedi.

"Ahşap yatın önemini kaybetmesi bizi endişelendirdi ve bundan dolayı orman endüstri mühendisliği öğrencileri olarak işi ele aldık"

Eğitimlere katılan Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği öğrencisi Feride Yüksel ise, "Ahşap yatı daha önce hiç yapmadığımız ve görmediğimiz için kafamda çok fazla soru işareti vardı ve yatın nasıl yapıldığını uygulamalı bir şekilde görmüş olduk. Bu da bana ve arkadaşlarımıza katkı sağladı. Ben de dahil olmak üzere bundan sonra arkadaşlarımın büyük kısmının buna ilgi duyacağını düşünüyorum. Bugün burada başladığımız maketlerimize ilerleyen zamanlarda üniversitemizin bize katkı sağladığı ahşap yat atölyemizde devam edeceğiz" diye konuştu.