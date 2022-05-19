Üniversite öğrencileri 3200 rakımda Türk bayrağı açarak 19 Mayıs'ı kutladı - Haberler

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Dağcılık Biriminin organizesiyle üniversite öğrencileri, Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 metrelik Ejder Zirvesi'ne tırmanarak dev Türk bayrağı açtı.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Geleneksel 19 Mayıs Gençlik Tırmanışı" düzenledi. Spor kulübüne üye üniversite öğrencileri, Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 metrelik Ejder Zirvesi'ne tırmanmak için dağın eteğinde buluştu.

Yürüyüşle ilgili bilgi alan üniversite öğrencileri, eski Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Alaattin Karaca'nın liderliğinde yürüyüşe geçti.

Etkinliğe katılan 188 kişi, sıcak ve güneşli havada başlayan yürüyüşte, yer yer yoğun karlı araziden geçerek yaklaşık 4 saatlik zorlu bir yürüyüşün ardından Ejder Zirvesi'ne tırmandı.

Zirvede soğuk ve fırtınalı havada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyarak dev Türk bayrağı açan katılımcılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Eski TDF Başkanı Karaca, gazetecilere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Geleneksel olarak düzenlenen tırmanışa katıldıklarını anlatan Karaca, "Palandöken Dağı Ejder doruğuna gerçekleştirilecek bir faaliyet. Çok sayıda öğrencimiz bu organizasyonda yer alıyor. Toplu şekilde zirveye çıkıp zirvede törenimizi yapıp Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarının manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okuduktan sonra geri dönmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Müdürü Yunus Emre Karaca ise anlamlı günde kendilerine eşlik edenlere teşekkür ederek, "Atatürk Üniversitesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz gençlik tırmanışımızı 2010'dan itibaren gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da katılımcı oldukça fazla." dedi.