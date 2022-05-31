Üniversite kampüsünde maket izmaritlerle farkındalık oluşturdular - Haberler

NECMETTİN Erbakan Üniversitesi Genç Fikirler Topluluğu üyeleri, '31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü' kapsamında, sigara izmaritlerinin çevreye verdiği zararı göstermek adına üniversite kampüsünün bahçesine maket sigara izmaritleri bıraktı.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Genç Fikirler Topluluğu '31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü' kapsamında üniversite kampüsünün içerisine hazırladıkları maket sigara izmaritleri bıraktı. Farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlikte amacın sigara izmaritlerinin çevreye verdiği zararı göstermek olduğu belirtildi.

İşletme Bölümü öğrencisi Nurdagül Erdoğan ise, "Öncelikle çok sevindim. Çünkü okulumuzda çok fazla sigara içen insanlar var. Bu izmaritleri sürekli yere atıyorlar. Yani bu etkinliğin yapılması bence çok güzel olmuş. Çoğu insan bilinçlendi diye düşünüyorum. Yani şahsen ben de öyleyim. Sabah gelirken bir tane izmariti çöpe attım. Yani bunun için de çok mutluyum. Bu sosyal farkındalığın içinde olmaktan da çok mutluyum" dedi.