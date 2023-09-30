Üniversite eğitimi için Amasya'ya gelen öğrenciler otogarda karşılandı

Amasya Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, üniversite eğitimi için kente gelen öğrencileri otogarda karşıladı.

Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, otogarda kurulan stantta öğrencileri karşılayarak, bilgilendirdi.

Öztürk, kente gelen öğrencileri otogardan alıp yurtlarına yerleştirdiklerini belirterek, "Öncelikle otogarda standımızda öğrencilerimiz bilgilendiriyoruz. Hemen ardından yurtlarına yerleştirerek hiç bilmedikleri bir şehirde yardımcı oluyoruz. Gençlerimiz ve öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir." dedi.