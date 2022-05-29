ÜNİVERSİTE ADAYLARINA MORAL PİKNİĞİ - Haberler

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ÜNİVERSİTE ADAYLARINA MORAL PİKNİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bahçelievler Belediyesi, YKS sınavına hazırlanan üniversite adayı öğrencilere moral motivasyon pikniği düzenledi.

Bahçelievler Belediyesi, YKS sınavına hazırlanan üniversite adayı öğrencilere moral motivasyon pikniği düzenledi. Çatalçeşme piknik alanındaki etkinliğe 17-23 yaş aralığında yaklaşık 400 öğrenci katıldı.

Sınav öncesi moral motivasyon pikniğinde çeşitli yarışmalar yapılarak üniversite adaylarına sürpriz hediyeler verildi. DJ performansıyla keyifli saatler yaşayan öğrenciler, sınav stresini üzerlerinden attılar. Mesire alanında genç üniversite adaylarını ağırlayan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır YKS sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. Çok güzel eğlendiklerini belirten öğrenciler etkinlikten dolayı Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'a teşekkür etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Bahçelievler Üniversite piknik Güncel Haberler

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