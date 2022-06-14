Üniversite adaylarına boğazda motivasyon gezisi

Bağcılar Belediyesi hafta sonu üniversite sınavına girecek adaylar için motivasyon gezisi düzenledi. Sınav stresini üzerlerinden atan gençler, hem boğazın güzelliklerini seyretme imkanı buldu hem de müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 18-19 Haziran'da yapılacak. Bağcılar Belediyesi de üniversiteye hazırlanan gençlerin sınav stresinden uzaklaşmaları ve keyifli dakikalar geçirmeleri için bir motivasyon gezisi düzenledi.

SINAV STRESİNDEN UZAKLAŞIP NEFES ALDILAR

Kabataş'tan vapura binen öğrencilere Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da eşlik etti. Havanın güzel olması ile birlikte gençler, İstanbul Boğazı'nı gezmenin mutluluğunu yaşadılar. Sınav stresinden uzakta derin bir nefes alan gençler, Marmara'nın masmavi sularında Boğaziçi'nin tüm güzelliklerini seyretme imkanı buldu. İstanbul Boğazı'nın doğal güzelliklerini keşfeden davetliler, tarihi ve turistik eserlerin fotoğraflarını çekti. Çalan müzik eşliğinde ise halaylar çekildi, danslar edildi.

"SINAVA GİRECEKLERE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Güzel bir gün geçirdiklerini söyleyen Başkan Özdemir, "Yoğun geçen hazırlık sürecinin ardından düzenlediğimiz bu geziyle sınav öncesi gençlerimize moral vermek istedik. Bir nebze de olsa yoğunluktan uzaklaşarak motive oldular. Bu vesileyle de sınava girecek tüm kardeşlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel