Üniversite Adayları AYT Sınavına Girdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da üniversite adayları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne katıldı. Adaylar, okullarda kimlik ve belge kontrolünden geçirildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da üniversite öğrencisi adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girdi.

Edirne'de, Trakya Üniversitesinin farklı kampüslerinde sınava girecek adaylar giriş saatini bekledi.

Sınav noktalarına gelen adaylar kimlik ve belge kontrolü ile üst aramasının ardından salonlara alındı.

Adayların aileleri ise okulların çevresinde çocuklarının çıkışını bekledi.

Kırklareli

Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'ne gelen adaylar da salon önünde sınava giriş saatini bekledi.

Adaylar kimlik ve belge kontrolü ile üst aramasının ardından salona alındı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da adaylar sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara geldi.

Adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından okullara alındı.

Aileler ise çocuklarını binaların önünde bekledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında

Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Özgür Özel sözünü tuttu! Can dostunun kızını yalnız bırakmadı
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.