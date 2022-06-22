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Universal Beijing Resort 25 Haziran'da Yeniden Açılacak

Xinhua - Güncel
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Universal Beijing Resort 25 Haziran'da Yeniden Açılacak

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Universal Beijing Resort Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kovid-19'un kentte hafiflemesiyle, 25 Haziran'da yeniden hizmete başlayacaklarını duyurdu.

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Universal Beijing Resort Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kovid-19'un kentte hafiflemesiyle, 25 Haziran'da yeniden hizmete başlayacaklarını duyurdu. Eylül 2021'de açılan eğlence ve dinlence merkezinde, Universal Stüdyoları Beijing tema parkı, Universal CityWalk Beijing ve iki otel yer alıyor.

Açıklamada, CityWalk ve bir otelin, tema parkının yeniden açılmasından bir gün önce yani 24 Haziran'da tekrar hizmete girmesinin beklendiği belirtildi. Açık olduğu saatleri ayarlayacak olan tema parkı, yeniden açılmasıyla hizmetlerinin bir kısmını geçici olarak askıya alacak. Tema parkı biletlerinin ve otel hizmetlerinin ön satışı, sınırlı rezervasyonlarla Perşembe günü tekrar başlayacak. Beijing Belediyesi Sağlık Komisyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kentte Salı günü yerel kaynaklı 6 yeni Kovid-19 vakasının bildirildiğini belirtti.

Xinhua / Güncel

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