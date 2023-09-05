United Airlines Sistem Arızası Nedeniyle Duran Uçuşlarına Devam Ediyor

Amerikan hava yolu şirketi United Airlines'ın sistem arızası nedeniyle durdurulan uçuşları, sorunun çözülmesiyle birlikte yeniden başladı. Yolculara teşekkür edilerek, varış noktalarına en kısa sürede ulaşmaları için yardımcı olunacağı belirtildi.

NEW Amerikan hava yolu şirketi United Airlines'ın sistem arızası nedeniyle kısa süreliğine durdurulan ülke çapındaki seferleri, yeniden başladı.

United Airlines'tan yapılan açıklamada, sistem arızası nedeniyle şirkete ait tüm uçakların bir süre havalimanlarında bekletildiği ancak sorunun tespiti ve çözümünün ardından uçuşların yeniden başladığı ifade edildi.

Açıklamada, rötarlı uçuşlara gösterdikleri sabır için yolculara teşekkür edilerek durumdan etkilenenlerin, varış noktalarına mümkün olan en kısa sürede ulaşmalarına yardımcı olmak için çalışıldığı kaydedildi.

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) sosyal medya hesabından, United Airlines'ın uçuşlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, hava yolu şirketinin FAA'dan ülke çapındaki uçuşlarını duraklatmasını istediği aktarılmıştı.

FAA daha sonra yaptığı paylaşımı güncelleyerek United Airlines'ın uçuşlarındaki duraklamanın sona erdiğini bildirdi.