Union İstanbul, Türkiye'nin Bayilik Veren İlk Reklam Ajansı Oldu

Reklam ajanslarının büyük bölümünün İstanbul merkezli çalıştığı Türkiye'de, Union İstanbul sektöre farklı bir yön kazandırdı. 2011 yılında kurulan ve açık hava, dijital medya, kreatif tasarım ve medya planlama gibi alanlarda faaliyet gösteren Union İstanbul franchise modeliyle Anadolu'da şubeleşmeye başladı. İlk olarak Ankara'da kendi ofisini kuran Union İstanbul, şimdi de Denizli ve Gaziantep'te bayilik vererek ajans ağını genişletti. Bu adımıyla Union İstanbul, Türkiye'de franchise modeliyle büyüyen ilk reklam ajansı unvanını kazandı.

"Reklam İstanbul'da doğdu ama Türkiye'ye yayılmalıydı."

Türkiye'de ilk bayilik veren ajans olmanın gururunu yaşadıklarını ve bu dönüşümün reklamcılık sektöründe yeni bir ölçeklenme fırsatı sunduğunu belirten Union İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkmen, "Reklamcılık yıllardır İstanbul ekseninde ilerliyor. Ancak Anadolu'da hem markalar hem de reklam sektörüne girmek isteyen girişimciler açısından ciddi bir potansiyel var. Franchise sistemimiz, bu iki ihtiyacı aynı anda karşılıyor. Reklam İstanbul'da doğdu ancak Türkiye'ye daha fazla yayılmalıydı" dedi. Union İstanbul'un franchise yapısı, yatırımcıların kendi şehirlerinde Union markası altında ajans hizmeti sunmasına olanak tanıyor. Merkez ofis, strateji, medya planlama, eğitim ve kreatif destek sağlayarak tüm şubelerin aynı standartta hizmet vermesini sağlıyor.

Yerel Girişimcilere Ajans Sahipliği Fırsatı

Union İstanbul'un franchise modeli, reklamcılık geçmişi olmasa da bu alanda girişim yapmak isteyen yatırımcıları hedefliyor. Ajans, her yeni franchise sahibine eğitim, strateji, içerik ve operasyon desteği sunarak, kendi bölgesinde Union İstanbul kalite standartlarında hizmet vermesini sağlıyor. Gördükleri ilgiden memnun olduklarını kaydeden Erkmen, "Birçok kişi reklam sektörüne ilgi duyuyor ama nereden başlayacağını bilemiyor. Biz bu yapıyla, ajans kurma bariyerini ortadan kaldırdık. Artık güçlü bir markayla, denenmiş bir sistem içinde yola çıkmak mümkün" diye konuştu.

Ankara Pilot Oldu, Hedef 15 Yeni Şube

Union İstanbul'un bu vizyoner hamlesinin ilk adımı, ajansın kendi yatırımıyla açtığı Ankara şubesi oldu. Bu girişim, franchise modelinin alt yapısını hazırlamak ve sahada test etmek için pilot bölge olarak konumlandırıldı. Modelin başarı göstermesiyle birlikte, kısa sürede Denizli ve Gaziantep'te girişimcilere bayilik verilerek yeni şubeler hayata geçirildi. Böylece ajans, İstanbul dışında hem yerel markalara profesyonel reklam hizmeti sunmaya hem de reklam sektörüne yatırım yapmak isteyen girişimcilere yeni bir kariyer modeli açmaya başladı.

"Yayılmak Değil, Yerelleşmek İstiyoruz"

Union İstanbul'un hedefi sadece coğrafi büyüme değil, aynı zamanda reklamcılık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmak. Erkmen'e göre amaç; büyük şehirlerin kampanya aklını, yerel pazarların içgörüsüyle buluşturmak. Markalara daha yakın olmak istedikleri için bu projeyi geliştirdiklerini belirten Erkmen, "Biz yayılmak değil, yerelleşmek istiyoruz. Her şehirde Union İstanbul markasını taşıyan ama o bölgenin ihtiyaçlarını bilen şubeler kuruyoruz. Böylece hem marka kalitemizi koruyor hem de müşterilere daha yakın oluyoruz." Yeni model sayesinde, yerel markalar İstanbul'daki ajanslara bağlı kalmadan, kendi şehirlerinde profesyonel reklam hizmeti alabiliyor. Union İstanbul, yıl sonuna kadar 15 şehirde daha franchise şube açmayı planlıyor. Başvurular şirketin internet sitesinden yapılıyor. www.unionistanbul.com