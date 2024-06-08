Üniversiteli Gençlere Yardım ve Kültür Derneği (ÜNİGENÇ) üyeleri Nallıhan'a kültür gezisi gerçekleştirdi.

Gezide, dernek üyelerine Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği üyesi Hüseyin Tırıl rehberlik yaptı.

Program kapsamında Çayırhan Gölünde tekne turu yapıldı, Nallıhan Kuş Cenneti, Tapduk Emre Türbesi ziyaret edildi.

ÜNİGENÇ Başkanı Melahat Okan ve yönetim kurulu üyeleri, daha sonra Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ü ziyaret etti.

Başkan Güngör ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.