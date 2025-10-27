Haberler

UNIFIL, Lübnan'da İsrail İHA'sını Düşürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyinde bir İsrail ordusuna ait insansız hava aracını (İHA) düşürdü. Olayla ilgili devam eden soruşturma sürüyor.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL), Lübnan'da İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yaptığı yazılı açıklamada, dün Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Kefr Kila kasabası gözlem uçuşu yapan bir İHA'sının düşürüldüğü belirtildi.

Yapılan ilk incelemede söz konusu İHA'nın UNIFIL kuvvetlerince açılan ateş sonucu düşürüldüğünün tespit edildiği ifade edildi.

Bunun üzerine orduya ait başka bir İHA'nın düşürülen İHA'nın olduğu bölgeye el bombası attığı kaydedildi.

Açıklamada, UNIFIL güçlerine ateş açılmadığı savunularak, olaya ilişkin soruşturmanın devam edeceği aktarıldı.

İsrail ordusuna ait İHA'nın Kefr Kila yakınlarında UNIFIL devriyesine yaklaşarak bomba attığı ve kısa süre sonra bir tankın da barış gücü askerlerine ateş açtığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Aralarındaki diyalog olay! Sergen Yalçın taraftarın karşısına çıktı

Deliye dönen taraftarların karşısına çıkan Sergen'in zor anları
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
MHP kanun teklifi sundu: Yabancı dijital medya platformlarına uygulanan vergi artırılsın

MHP, yabancı dijital medya platformları için harekete geçti
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.