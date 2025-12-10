Haberler

İsrail'e ait Merkava tankı, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL devriyesine ateş açtı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail ordusuna ait bir tankın, Lübnan'ın güneyinde barış gücü askerlerine ateş açtığını bildirdi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtilirken, İsrail'in bu eyleminin BMGK'nın 1701 sayılı kararını ihlal ettiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail ordusuna ait Merkava tipi bir tankın, dün, Lübnan'ın güneyinde devriye görevi yürüten barış gücü askerlerine ateş açtığını duyurdu.

UNIFIL, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Lübnan'ın güneyindeki Serde bölgesinde konuşlu İsrail Merkava tankının dün, devriye görevi yürüten UNIFIL askerlerine ateş açtığı belirtildi.

UNIFIL askerlerinin Lübnan toprakları içinde hedef alındığı ve olayda herhangi bir personelin yaralanmadığı bildirildi.

İsrail'in bu eyleminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının ciddi ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail ordusunu, (sınır hattı) Mavi Hat boyunca istikrarın yeniden tesisine çalışan barış gücü unsurlarına yönelik ya da yakınında gerçekleştirdiği saldırıları durdurmaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, devriyenin güzergahı ve zamanlamasına ilişkin bilginin İsrail tarafıyla önceden paylaşıldığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 16 Kasım'da da benzer şekilde UNIFIL askerlerini tank atışıyla hedef almıştı.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Haberler.com
