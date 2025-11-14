Haberler

UNIFIL, İsrail'in Lübnan Sınırında İnşa Ettiği Duvarların BMGK Kararını İhlal Ettiğini Açıkladı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun Lübnan topraklarına inşa ettiği iki duvarın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını ihlal ettiğini belirtti. Yapılan incelemelerde duvarların Mavi Hat'ı geçtiği tespit edildi.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun sınır hattında Lübnan toprakları içinde 2 duvar inşa ettiğini belirterek, bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının ihlali olduğunu bildirdi.

UNIFIL, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, UNIFIL askerlerinin geçen ay Lübnan'ın güneyindeki Yarun beldesinin güneybatısında İsrail'in inşa ettiği beton duvarın coğrafi ölçümünü yaptığı belirtildi.

Yapılan incelemeler sonucu duvarın, İsrail-Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınırı geçerek Lübnan topraklarına yapıldığı ifade edildi.

Ölçüm sonuçlarının İsrail tarafına iletildiği ve duvarın belirtilen hattan geri çekilmesinin talep edildiği kaydedilen açıklamada, İsrail'den konuya ilişkin herhangi bir yanıt alınamadığı aktarıldı.

UNIFIL unsurlarının kasım ayında da Yarun'un güneydoğusunda başka bir duvarın inşa edildiğini tespit ettiği ve bunun da bir bölümünün Mavi Hat'ı aştığı vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail'in Lübnan topraklarındaki varlığı ve yürüttüğü inşaat faaliyetleri, BMGK'nin 1701 sayılı kararının yanı sıra Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir. İsrail ordusunu, Mavi Hat'ın tamamına saygı göstermeye ve hattın kuzeyinde kalan tüm bölgelerden çekilmeye bir kez daha çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
