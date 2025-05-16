UNIFIL Birliği, Lübnan'da Sivil Grupların Engellemesine Maruz Kaldı

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyinde devriye gezen birliklerinin sivil giyimli bir grup tarafından engellendiğini açıkladı.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, bünyesindeki birliğin sabah saatlerinde güneydeki Nebatiye kentine bağlı el-Cimeycime ve Hırba Selm köyleri arasında rutin devriyelerini gerçekleştirmeye çalıştıkları belirtildi.

Söz konusu bölgede devriye gezen UNIFIL birliğinin sivil giyimli büyük bir grup tarafından engellendiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu grup, şiddete başvurarak devriyeyi durdurmaya çalıştı." denildi.

Bölgedeki grubun UNIFIL birliğine sopa, balta ve metal araçlarla saldırarak araçlara zarar verdikleri vurgulanan açıklamada, buna karşı UNIFIL birliğinin de güvenlikleri için biber gazı gibi araçlara başvurduğu ifade edildi.

Anında Lübnan ordusuna haber verildiği ve Lübnan ordusunun bölgede duruma el koyduğu belirtilen açıklamada, devriyenin ayrıca Lübnan ordusuyla koordineli gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "UNIFIL'in, Lübnan hükümetinin bu hassas dönemde 1701 sayılı kararı uygulamasına destek için Lübnan ordusuyla sıkı koordinasyonla çalışmalarını yaptığını herkese hatırlatıyoruz. UNIFIL'in görevini aksatmasına sebep olabilecek her türlü girişim ise Lübnan'ın 1701 sayılı karara bağlı kalmasına engel olacak." ifadeleri kullanıldı.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.