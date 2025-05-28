UNIFIL Birliği, Lübnan'da Sivil Giyimli Gruplar Tarafından Engellendi

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), ülkenin güneyinde devriye gezen birliklerinin sivil giyimli bir grup tarafından engellendiğini bildirdi.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde devriye gezen birliklerinden birinin Yater beldesinde sivil giyimli bir grup tarafından durdurularak engellendiği belirtildi.

Söz konusu birliğin Lübnan ordusuyla koordineli devriyeye çıktığı vurgulanan açıklamada, birliğin yarım saatlik engellemenin ardından devriyesini tamamladığı ifade edildi.

Yater beldesinde engellenen UNIFIL askerlerinin silahlarını doğrulttukları yönünde basında çıkan iddiaların yalanlandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"UNIFIL, Lübnan hükümetinin talebi ve BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) verdiği görevle ülkenin güneyinde faaliyet gösteriyor. Ayrıca faaliyetlerimizi Lübnan ordusuyla koordineli yapıyoruz. UNIFIL'ın faaliyetlerine olabilecek herhangi bir müdahale ise kabul edilemez ve Lübnan'ın 1701 sayılı kararı uygulamasına aykırıdır."

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, UNIFIL birliğinin güneydeki Yater beldesine girmesinin belde sakinleri tarafından engellendiği savunuldu.

Haberde, UNIFIL askerlerinin Yater beldesinin sakinlerine silah doğrultması üzerine Lübnan ordusunun bölgeye intikal ettiğini öne sürmüştü.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.