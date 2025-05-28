UNIFIL Birliği, Lübnan'da Sivil Giyimli Gruplar Tarafından Engellendi

UNIFIL Birliği, Lübnan'da Sivil Giyimli Gruplar Tarafından Engellendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü, Yater beldesinde devriye gezen birliğinin sivil giyimli bir grup tarafından durdurulduğunu bildirdi. Olay sonrası Lübnan ordusu bölgeye intikal etti. UNIFIL, faaliyetlerini Lübnan ordusuyla koordineli yürütmekte olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), ülkenin güneyinde devriye gezen birliklerinin sivil giyimli bir grup tarafından engellendiğini bildirdi.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde devriye gezen birliklerinden birinin Yater beldesinde sivil giyimli bir grup tarafından durdurularak engellendiği belirtildi.

Söz konusu birliğin Lübnan ordusuyla koordineli devriyeye çıktığı vurgulanan açıklamada, birliğin yarım saatlik engellemenin ardından devriyesini tamamladığı ifade edildi.

Yater beldesinde engellenen UNIFIL askerlerinin silahlarını doğrulttukları yönünde basında çıkan iddiaların yalanlandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"UNIFIL, Lübnan hükümetinin talebi ve BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) verdiği görevle ülkenin güneyinde faaliyet gösteriyor. Ayrıca faaliyetlerimizi Lübnan ordusuyla koordineli yapıyoruz. UNIFIL'ın faaliyetlerine olabilecek herhangi bir müdahale ise kabul edilemez ve Lübnan'ın 1701 sayılı kararı uygulamasına aykırıdır."

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, UNIFIL birliğinin güneydeki Yater beldesine girmesinin belde sakinleri tarafından engellendiği savunuldu.

Haberde, UNIFIL askerlerinin Yater beldesinin sakinlerine silah doğrultması üzerine Lübnan ordusunun bölgeye intikal ettiğini öne sürmüştü.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz

Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçemizin son hali inanılmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın

Arda Güler'i havalara uçuracak haber
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Galatasaray 8 günde adeta para bastı

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Galatasaray 8 günde adeta para bastı
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı

Sürücü navigasyona uydu, merdivenlere daldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.