Unıdo Direktörü: Cııe, Ticaret Açısından Çok Önemli Bir Küresel Forum

Çin Uluslararası İthalat Fuarı Cuma günü Shanghai'da açılırken, UNIDO Genel Direktörü Gerd Muller "Birlikte çalışarak herkesin yararına kazan-kazan durumları yaratabilir ve daha adil bir ticaret sistemi oluşturabiliriz" dedi.

SES (İngilizce): GERD MULLER, UNIDO Genel Direktörü:

"Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın beşincisini düzenlediği için Çin Hükümeti'ni tebrik etmek istiyorum. Bu fuar kısa sürede ticaret, uluslararası işbirliği ve yatırım teşviki için önemli bir küresel forum haline geldi. Bu fuar ile UNIDO'daki bizler birçok önceliği paylaşıyoruz. Daha adil ticaret sağlamak için küresel ortaklıkları ve işbirliğini mümkün kılıyoruz. Ekonomik kalkınmayı ileriye taşımak için bilgi ve teknolojiyi paylaşmaya çalışıyoruz. Bu tür bir gelişmenin çevresel olarak sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz. "İnovasyonla ilerleme" hedefini paylaşıyoruz. UNIDO ve Çin, ortak büyüme ve uluslararası kalkınma için birlikte başarılı çalışmalarımızı sürdürecektir. UNIDO'nun 2018'deki ilk fuardan bu yana CIIE için önemli bir ortak olduğunu söylemekten gurur duyuyorum. Birlikte çalışarak herkesin yararına kazan-kazan durumları yaratabilir ve adil bir ticaret sistemi oluşturabiliriz. Hepinize büyük başarılar diliyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)