Unıcef Yerlerinden Edilen Sudanlı Çocuklara Yönelik Desteğini Artırıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'da devam eden çatışmalardan etkilenen göç halindeki çocuklara yönelik insani yardım desteğini artırdığını, tahminen 82.000 çocuğun komşu ülkelere sığındığını ve yaklaşık 368.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'da devam eden çatışmalardan etkilenen göç halindeki çocuklara yönelik insani yardım desteğini artırdığını, tahminen 82.000 çocuğun komşu ülkelere sığındığını ve yaklaşık 368.000 çocuğun daha ülke içinde yerinden edildiğini duyurdu.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell Perşembe günü yaptığı basın açıklamasında, Sudan'daki acımasız çatışmaların ülkedeki çocuklar üzerinde yıkıcı bir etki yarattığını, binlerce çocuğun derin travmatik olaylar yaşadığını ya da görece daha güvenli yerler bulmak için evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Russell, "Sudanlı çocukların durumu istikrarsızlığını korurken, uluslararası toplum ile insani yardım kuruluşlarının destek ve yardımlarının devam etmesi kritik önem taşıyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) göre, Sudan'daki askeri çatışmaların başladığı 15 Nisan tarihinden bu yana 164.000'den fazla kişi komşu ülkelere sığındı. Bunun yanı sıra, Uluslararası Göç Örgütü çatışmaların başlamasından bu yana, ülke içinde yerinden edilmiş kişilere yaklaşık 736.000 kişinin daha eklendiğini tahmin ediyor. Çatışmaların başlamasından önce yaklaşık 3,8 milyon kişi zaten Sudan içinde yerinden edilmiş durumdaydı.

UNICEF, Sudan'da yerinden edilmiş nüfusu ağırlayan pek çok topluluğun halihazırda birden fazla krizden etkilendiğini belirtirken, temel hizmetler ve mevcut insani yardım kapasitesinin hali hazırda aşırı zorlandığını kaydetti. UNICEF ayrıca yağışlı dönemin erişim zorluklarını artırmasının ve hastalık risklerini yükseltmesinin beklendiğini de ekledi.

Şimdiye kadar UNICEF Sudan'da yaralıların tedavisini ve hayat kurtarıcı ve temel sağlık hizmetlerine erişimi desteklemek amacıyla hastanelere ve birinci dereceden sağlık kurumlarına acil yardım kitleri, temel malzemeler ve ilaçlar temin etmiş durumda. UNICEF ayrıca, çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki tesislerin yüzde 80'inden fazlasının işler halde kalmasına yardımcı olmak için beslenme erzaklarının temin edilmesi de dahil olmak üzere, temel hizmetlerin sürekliliğini sağlamaya çalışarak yerinden edilmiş çocuklar ve aileleri desteklediğini belirtti.

Ek olarak UNICEF, çatışmanın yayılmasının sınırlı kaldığı ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin en fazla bulunduğu eyaletlerdeki yerinden edilmiş çocuklar ve ailelerin yanı sıra durumdan etkilenen ev sahibi topluluklara acil yardımların sağlanmasını da destekleyeceğini bildirdi.

UNICEF'in ayrıca komşu ülkelerdeki hükümetler ve ortak kuruluşlar ile yakın işbirliği içinde, Sudan'da yerinden edilmiş savunmasız çocuklara yönelik hayat kurtarıcı temel hizmetleri ve desteği artıracağı kaydedildi.

Büyüyen krizle başa çıkabilmek için uluslararası toplumu ek finansman ve kaynaklar oluşturmaya ve acil destek sağlamaya çağıran UNICEF, artan destekle daha fazla ihtiyaç sahibi çocuğa ulaşmayı ve yardım etmeyi, çocukların hayatta kalmasını, gelişmesini sağlamayı ve korunma haklarını güvence altına almayı hedeflediğini belirtti.